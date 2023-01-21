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Karne gününde utandıran görüntüler! Öğretmeninin gözü önünde yaptı

Karnesini öğretmeninin elinde alan bir öğrencinin karnesi yırttığı anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 17:43:00 -

Sosyal medyaya paylaşılan bir video büyük tepki çekti. Karnesini öğretmeninin elinde alan bir öğrenci karnesini yırtması herkesi şok etti.

O anlar ise bir başka arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle büyük tepkilere neden oldu. Öğrencinin saygısızca yaptığı o harekete her kesimden tepki yağıyor.

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