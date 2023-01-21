Karne gününde utandıran görüntüler! Öğretmeninin gözü önünde yaptı
Karnesini öğretmeninin elinde alan bir öğrencinin karnesi yırttığı anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.
Sosyal medyaya paylaşılan bir video büyük tepki çekti. Karnesini öğretmeninin elinde alan bir öğrenci karnesini yırtması herkesi şok etti.
O anlar ise bir başka arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle büyük tepkilere neden oldu. Öğrencinin saygısızca yaptığı o harekete her kesimden tepki yağıyor.