Karnabaharın yapraklarını sakın atmayın



Yapraklarında bol miktarda kansere karşı önleyici olarak görülen beş tane koruyucu etkin madde mevcuttur karnabaharda.

Ayrıca karnabaharın yaprakları bununla da kalmayıp tam yedi tane kataraktı önleyici etkin madde ihtiva eder.

Bitmedi; karnabaharın yapraklarında bilinen dokuz tane tansiyon düşürücü aktif madde bulunmaktadır. Bunlardan en önemli iki tanesi alpha-linolenic asit ve tryptophandır. Fakat karnabaharı tansiyon düşürücü bir ilaç olarak düşünmemelisiniz; mesele karnabaharın yapraklarının da ne kadar şifalı olduğunu hatırlamanız..

Karnabaharın diğer bir güçlü özelliği de yirmi bir tane antioksidanla donanmış bir nimet olmasıdır. Mutfakta, genel olarak karnabaharın hep iç bölgesi kullanılır ve dış yaprakları atılır. Halbuki kansere karşı koruyucu ve de antioksidan maddeler özellikle yapraklarında yoğunlaşmıştır.

Suyunu atma, iç..

Onun için haşladığınız karnabaharın suyunu atmayınız. Çok az su kullanarak hafif ateşte haşlarsanız (en fazla beş dakika), suyunu da servis yapabilirsiniz veya içebilirsiniz. Yapraklarını yemeniz şart değil zaten gerekli bütün etkin maddeler haşlama esnasında suyuna geçmektedir.

Kokusuna takılma

Karnabaharın haşlanması esnasında kendine has pek sevilmeyen kokusu yayılır. Kokuya takılıp kalmamalısınız.



Karnabahar enfeksiyonlara karşı etkin ve antibakteriyel özellikte birçok aktif madde içermektedir.

Özellikle kronikleşmiş idrar yolları enfeksiyonlarında bilinen en etkili sebzedir.