Karnabaharın faydaları nelerdir?

Hem vitamin hem mineral bakımından zengin bir kış meyvesi olan karnabahar, sofralarda oldukça sık kullanılmaktadır. Karnabahar pişirirken püf noktalara dikkat edildiğinde sağlığa faydaları oldukça fazladır. Karnabahar, K ve C vitamini, potasyum, folik asit, kalsiyum, demir ve lif açısından bir hayli zengin.

Peki karnabaharın sağlığımıza ne gibi etkileri bulunuyor?

Kalp hastalıkları riskini azaltır ve cinsel gücü arttırıcı özellik gösterir.

Kan şekerinin düzenlenmesinde etkin bir rol oynayan karnabahar ayrıca karaciğerin görevlerini yapmasında yardımcı olur.

Yüksek lif oranından dolayı bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlık ve hazımsızlık gibi problemlerin tedavisini destekler.

Karnabaharın faydaları arasında detoks etkisi de bulunmaktadır. Toksin maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Beyin fonksiyonlarının gelişimini destekleyerek zekâyı geliştirir. Alzheimer’e karşı koruyucu görev üstlenir.

Sağlıklı kemik gelişimini destekleyen karnabahar, romatizma ve eklem ağrılarının tedavisine yardımcıdır.