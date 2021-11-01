  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Karnabaharın faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Karnabaharın faydaları nelerdir?

Hem vitamin hem mineral bakımından zengin bir kış meyvesi olan karnabahar, sofralarda oldukça sık kullanılmaktadır.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 21:19:00 -
Karnabaharın faydaları nelerdir?

Hem vitamin hem mineral bakımından zengin bir kış meyvesi olan karnabahar, sofralarda oldukça sık kullanılmaktadır. Karnabahar pişirirken püf noktalara dikkat edildiğinde sağlığa faydaları oldukça fazladır. Karnabahar, K ve C vitamini, potasyum, folik asit, kalsiyum, demir ve lif açısından bir hayli zengin.

Peki karnabaharın sağlığımıza ne gibi etkileri bulunuyor?

Kalp hastalıkları riskini azaltır ve cinsel gücü arttırıcı özellik gösterir.

Kan şekerinin düzenlenmesinde etkin bir rol oynayan karnabahar ayrıca karaciğerin görevlerini yapmasında yardımcı olur.

Yüksek lif oranından dolayı bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlık ve hazımsızlık gibi problemlerin tedavisini destekler.

Karnabaharın faydaları arasında detoks etkisi de bulunmaktadır. Toksin maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Beyin fonksiyonlarının gelişimini destekleyerek zekâyı geliştirir. Alzheimer’e karşı koruyucu görev üstlenir.

Sağlıklı kemik gelişimini destekleyen karnabahar, romatizma ve eklem ağrılarının tedavisine yardımcıdır.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'1. ağızdan duydum' diyerek açıkladı! İşte Millet İttifakı'nın kabinesi!
Siyaset

'1. ağızdan duydum' diyerek açıkladı! İşte Millet İttifakı'nın kabinesi!

Flash TV Yayın Yönetmeni Hakan Aygün “1. Ağızdan duydum” diyerek Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını ve olası kabinesini açıkladı...
Petrol ve doğal gaz müjdesi! Tam 100 kuyuda...
Ekonomi

Petrol ve doğal gaz müjdesi! Tam 100 kuyuda...

Türkiye enerji alanındaki dışa bağımlılığı bitirmek için peş peşe hamleler yapıyor. Bu yıl Akdeniz ve Karadeniz'in yanı sıra karada tespit e..
Volkan Demirel'in karısından Cadılar Bayramı için
Gündem

Volkan Demirel'in karısından Cadılar Bayramı için "fetva"

Eski Fenerbahçe kalecisi ve futbol yorumcusu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, garip kıyafetlerin giyilip saçma sapan hareketlerin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay