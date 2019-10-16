0553 313 94 23

Karnabahar turşusu nasıl yapılır? Karnabahar turşusu kurma

Kış aylarının en sevilen sebzelerinden karnabaharın o çiçek gibi güzelliğini mevsim dışına da taşımak isteyenlerin yapabileceği en iyi şeylerden biri karnabahar turşusu kurmak. Pazar tezgahlarında yerini alan karnabaharın turşusunu kurmak isteyenler karnabahar turşusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Karnabahar turşusu nasıl yapılır?İşte detaylar...

16 Ekim 2019 Çarşamba 20:36
Karnabahar turşusu nasıl yapılır? Karnabahar turşusu kurma

Kış aylarının en sevilen sebzelerinden karnabaharın o çiçek gibi güzelliğini mevsim dışına da taşımak isteyenlerin yapabileceği en iyi şeylerden biri karnabahar turşusu kurmak. Pazar tezgahlarında yerini alan karnabaharın turşusunu kurmak isteyenler karnabahar turşusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Karnabahar turşusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Karnabahar turşusu nasıl yapılır?

Malzemeler

1,5 litre kaynamış sıcak içme suyu
1 su bardağından 1 parmak eksik elma sirkesi
3 yemek kaşığı kaya tuzu
1 tatlı kaşığı limon tuzu
1 yemek kaşığı toz şeker
1,5 kilogram karnabahar
5-6 iri diş sarımsak
2 yemek kaşığı kişniş
Yarım demet dereotu

Hazırlanışı

Bu ölçüler 3 litrelik bir cam kavanoz içindir.

Turşu suyu için sıcak su, tuz, limon tuzu, şeker ve sirkeyi bir araya getirip tuz ve şeker iyice eriyene kadar karıştırın. Karışımı soğumaya bırakın.

Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve bol suda yıkayın.

Sarımsakların kabuklarını soyun.

Kavanozunuzu iyice yıkayıp kurulayın.

Karnabaharları ve sarımsakları kavanoza doldurun.

Kişniş tohumlarını da ekleyin.

Soğuyan tuzlu ve şekerli suyu karnabaharların üzerine boşaltın.

Dereotunu yıkayıp temizledikten sonra doğramadan karnabaharların üzerine yerleştirin ve elinizle bastırın.

Kavanozun ağzını sıkıca kapatın. O da sıcaklığında 7-10 gün beklettiğiniz karnabahar turşusu yemeye hazır hale gelir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 20:36
  1. karnabahar
  2. karnabaharın faydaları
  3. karnabaharın yararları
  4. karnabahar turşusu
  5. karnabahar turşusu nasıl yapılır
  6. karnabahar turşusu tarifi
  7. karnabahar turşusu kurmak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barış Pınarı Harekatı'ndaki ilk şehidimizin babasından mesaj var: Tek yumruk olarak dünyaya cevap vermeliyiz
    1. Barış Pınarı Harekatı'ndaki ilk..
    2. Kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır?..
    3. ABD'den skandal Türkiye kararı
    4. Sözcü Kalın açıkladı! Türkiye Esed..
    5. Karnabahar turşusu nasıl yapılır?..
    6. KPSS, LGS, YKS, ALES, DGS, YDS, MSÜ ve..
    7. - Erdoğan'ın konuşmasına damga..
    8. Trump'tan itiraf gibi PKK açıklaması
    9. Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili..
    10. Arabuluculuk sınavı ne zaman? 2019..
    11. Bakan Murat Kurum poşet kullanım..
    12. Üç aylar ne zaman başlayacak? 2020 üç..
    13. Telif hakkı nedir? Telif hakkı ne demek?
    14. Barış Pınarı Harekatı hazımsızlığı..
    15. SGK diş telini karşılıyor mu?
    16. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı..
    17. Sinop'ta öğrenci servisi ile otomobil..
    18. Hünnap nasıl tüketilir?
    19. TBB'de olağanüstü genel süreç başladı!..
    20. THY 700 kadın kabin memuru alımı..
    21. Barış Pınarı Harekatı sonrası..
    22. Çevre Şehircilik Bakanlığı personel..
    23. Bahçeli espriyi böyle patlattı: 20 gün..
    24. İbrahim Kalın'dan ABD'ye yaptırım..
    25. Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu!
    26. TBMM genel kurulu karıştı! Mustafa..
    27. Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
    28. Alıç reçeli nasıl yapılır? Alıç..
    29. Twitter'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e destek
    30. Alman sitesinden Suriye'yi parçalama..
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!