Karmod'dan üretimi artırmak için yeni fabrika yatırımı

Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, yeni fabrika binasının ilk etabını Mart 2019'da devreye almayı planladıklarını belirterek, "Zaman zaman yaşamış olduğumuz üretim alanı sorunlarını (şu an inşaatı devam eden) yeni tesiste sıfıra yakın minimize ettik diyebiliriz. Üretimimizi en az yüzde 60 yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Tuzla Orhanlı'da hayata geçirdiği yeni fabrika tesisinin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Karmod Üst Yöneticisi Çankaya, inşaatı süren tesiste, şirketin satış ve üretim ekipleri ile bir araya geldi.

Çankaya, burada yaptığı açıklamada, 21 bin metrekare üretim alanına sahip yeni fabrika binasının ilk etabını Mart 2019'da devreye almayı planladıklarını belirterek, yeni üretim tesisiyle ihracatı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Çankaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tesis, Karmod tarihindeki beşinci üretim tesisi olacak. 1986'da atölye tarzında üretim yaptığımız ilk binamız konut alanında yer aldığından bugün bulunmuyor. Mevcut 3 tesisimizde üretim devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında sektörümüzde edindiğimiz tecrübeyi üretim alanlarında da elde ettiğimizi düşünüyorum. Tecrübelerimizi yeni binamızın yapımında en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Zaman zaman yaşamış olduğumuz üretim alanı sorunlarını yeni tesiste sıfıra yakın minimize ettik diyebiliriz. Üretimimizi en az yüzde 60 yükselteceğiz. Yeni fabrika yatırımımızla üretim ve ihracatımızı artırıp cari açığın azaltılmasına destek olarak ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Çankaya, tamamlandığında konteyner ve hafif çelik yapı üretimlerinin gerçekleştirileceği yeni tesiste, birbirinden bağımsız teknolojik otomasyona sahip 3 ayrı üretim hattının yer alacağını bildirdi.