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Aktüel Karlov suikastı davasında ara karar
Aktüel

Karlov suikastı davasında ara karar

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:48:38 -
Karlov suikastı davasında ara karar

ANKARA (AA) - Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevli olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel ve Şahin Söğüt ile tutuksuz yargılanan sanıklardan 10'u ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Esas hakkında savunma yapan sanık Ahmet Kılınçarslan, suikast ile ilgisinin bulunmadığını ve örgüt üyesi olmadığını savundu. Yaklaşık 4 yıldır tutuklu olduğunu bildiren Kılınçarslan, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Salih Yılmaz ise savunmasında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Söz konusu suçlamanın "Garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen hafıza kartındaki bilgiler doğrultusunda kendisine yöneltildiğini belirten Yılmaz, iddiaların doğruyu yansıtmadığını, somut bir delilin bulunmadığını öne sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen telefon hattının kendisi adına açılmış olduğunu ancak baz kayıtları incelendiğinde hattın Muğla'da kullanıldığının anlaşıldığını aktaran Yılmaz, programı kendisinin kullanmadığını iddia etti.

Yılmaz, Bank Asya'daki hesabının da maaş hesabı olduğunu ve örgüt talimatıyla para yatırmadığını ileri sürerek suçsuz olduğunu savundu.

Suikastçi Altıntaş'ın örgütteki "abisi" olduğu iddia edilen sanık Şahin Söğüt ise Altıntaş ile en ufak bir bağlantısının bulunmadığını öne sürerek tahliyesini istedi.

Bazı sanıklar ise esas hakkında savunma yapmak için süre verilmesini talep etti.

- Ara kararlar

Sanıklar ile avukatlarının tahliye ve diğer taleplerinin alınmasından sonra mahkeme heyeti ara kararları açıkladı.

Heyet, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek, mevcut hallerinin devamına hükmetti. Esas hakkında savunma için süre talebinde bulunan sanıklara gelecek celseye kadar süre verilmesini kararlaştıran mahkeme, tutuksuz sanıklardan bazıları hakkında uygulanan adli kontrol şartlarının da hafifletilmesine karar verdi.

Aralarında örgüt elebaşı Gülen'in de bulunduğu firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesini kararlaştıran mahkeme, davayı 20 Kasım'a erteledi.

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