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Karla kaplı ormanlara yaban hayvanları için yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ilçesinde karla kaplı ormanlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken geyik, tilki ve domuz gibi yaban hayvanları için yem bıraktı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:31
Karla kaplı ormanlara yaban hayvanları için yem bırakıldı

Kocaeli'de hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ve kar yağışının yoğun görüldüğü bölgelerde yem bulmakta zorluk çeken geyik, tilki ve domuz gibi yaban hayvanlarının etkilenmemesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Ekipler haftanın belirli günlerinde Kartepe Pazarçayırı, Kuzuyayla, Maşukiye gibi yoğun kar yağışı alan yüksek kesimlere yem bırakıyor. Yemleme çalışmalarıyla hayvanların hayatta kalmaları sağlanırken, yiyecek bulmaları için yerleşim yerlerine de inmeleri engelleniyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam ettiği günlerde de yemleme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Pazarçayır Mahalle Muhtarı Remzi Güler, bölgelerinde yaklaşık 30 geyik bulunduğunu belirterek, "Bölgemizde yaklaşık 30 tane geyik olduğunu biliyoruz. Onlar da kar yağışıyla beraber doğada olumsuz etkileniyor, yiyecek bulmakta zorlanıyor. Çok fazla kar yağdığı dönemde ekipler buraya gelerek yaban hayvanlarının aç kalmaması için hayvanların geçiş güzergahında bulunan belirli yerlere zaman zaman yem bırakıyor. Hayvanların hem açlıktan ölmemeleri hem de yerleşim yerlerine inerek etrafa zarar vermemesi için ekipler yemleme çalışmaları yapıyor. Ekiplerimiz yaban hayvanları için çok duyarlı davranıyor. Doğada bulunan geyik gibi yaban hayvanlarının çoğalması ve ileride turizm amaçlı kullanılabilmesi için uygulamanın verimli ve güzel olduğunu düşünüyoruz. Bizler de köy halkı olarak avcılara tembih ediyoruz, korumaya çalışıyoruz ve ileride sayılarının daha da artacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:31
  1. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü
  2. Karla kaplı ormanlara
  3. yaban hayvanları için yem bırakıldı

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