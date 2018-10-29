Karla kaplı Çıldır Gölü'nde yüzüp Türk bayrağı açtı

Ardahan'da bulunan Çıldır Gölü'nün buz gibi suyuna girerek kulaç atan Özdemir, "Cumhuriyet Bayramız kutlu olsun. Şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.



Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan göldeki bir işyerinde bekçilik yapan evli ve 5 çocuk babası Özdemir, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Tunceli'de şehit olan iki vatan evladımızı anmak için böyle bir şey yaptım" diye konuştu.