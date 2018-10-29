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Karla kaplı Çıldır Gölü'nde yüzüp Türk bayrağı açtı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaşayan Hafız Özdemir (58), Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çevresi karla kaplı göle girdi ve üzerinde Atatürk resmi bulunan Türk bayrağı açtı. Cumhuriyet'in 95'inci yılında Atatürk'ü saygıyla andığını söyleyen Özdemir, Tunceli'de şehit olan iki askeri de yad ettiğini ifade etti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:19
Karla kaplı Çıldır Gölü'nde yüzüp Türk bayrağı açtı

Ardahan'da bulunan Çıldır Gölü'nün buz gibi suyuna girerek kulaç atan Özdemir, "Cumhuriyet Bayramız kutlu olsun. Şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan göldeki bir işyerinde bekçilik yapan evli ve 5 çocuk babası Özdemir, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Tunceli'de şehit olan iki vatan evladımızı anmak için böyle bir şey yaptım" diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 15:19
  1. Tunceli
  2. Ardahan
  3. Çıldır Gölü
  4. Buz gibi sularda yüzdü
  5. Çıldır Gölü'nde Türk Bayrağı açtı
  6. Hafız Özdemir

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