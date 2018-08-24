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'Karius ilgilendiğimiz bir oyuncu'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Liverpool’un kalecisi Loris Karius’un transfer gündemlerinde bulunan bir oyuncu olduğunu, Alman futbolcu Mario Gomez ile ise ilgilenmediklerini söyledi.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:16
'Karius ilgilendiğimiz bir oyuncu'

Beşiktaş’ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Vodafone Park’ta yapılan bayramlaşmaya Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve siyah-beyazlı üyeler katıldı. Bayramlaşma öncesi üyelerle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Fikret Orman, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Orman, herkesin bayramını tebrik ederek, "Seneye de iyi günlerde buluşmayı Allah nasip etsin. Camiamıza, bu zamana kadar hizmet etmiş büyüklerimizin de Allah mekanlarını cennet etsin" şeklinde konuştu.

'KARİUS İLGİLENDİĞİMİZ BİR OYUNCU'

Başkan Orman, ismi sık sık Beşiktaş ile anılan başarılı kaleci Karius ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlgilendiğimiz bir oyuncu. İnşallah olur. Şu anda bitmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.

'İMZA ATILMADAN TRANSFER KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL'

Meksikalı futbolcu Marco Fabian’la ilgili de konuşan Orman, "İmza atılmadan bunları konuşmak doğru değil. İlgilendiğimiz oyuncular var. Bütçemize uyarsa alacağız, uymazsa almayacağız" şeklinde konuştu.

Fikret Orman, bir dönem siyah-beyazlı takımda forma giymiş olan Alman forvet Mario Gomez’in gündemlerinde olmadığını da sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 15:16
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