Dünya Karısının pastasını yedi 25 yıllık evlilik bitti
Dünya

Karısının pastasını yedi 25 yıllık evlilik bitti

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Karısının pastasını yedi 25 yıllık evlilik bitti

Bir kadın 25 yıllık evliliğini sonlandırma kararını sosyal medyada paylaştı. Sebebi ise akıllara durgunluk verdi: Gece uyurken pastasını kocasının yemesi...

ABD'de 46 yaşındaki bir kadın, sosyal medyada ayrılık hikayesini paylaştı. 48 yaşındaki eşi, 25'inci evlilik yıldönümleri için onu sürpriz bir tatile götürmüştü. Kadın da bu seyahatin ilişkilerini yeniden canlandıracağına inanmıştı.

Ancak işler umduğu gibi gitmedi. Akşam yemeğinde ikisi de muzlu cheesecake sipariş etti. Kadın kendi dilimini çok tatlı bulup birkaç lokmadan sonra buzdolabına koydu. Aklında ise daha sonra yeme düşüncesi vardı...

KIRINTILARI GÖSTEREREK ‘ORADA İŞTE’ DEDİ

Ertesi sabah kahvesini alıp buzdolabını açtığında pastasının yerinde sadece birkaç kırıntı vardı. Pastaya ne olduğunu sorduğunda kocası gülerek "Orada duruyor işte" dedi. Kadın “O anda bir şeyin koptuğunu hissettim. O kırıntılar, yıllardır bu evlilikte bana kalanları temsil ediyordu. Hep onun ilgisinin kırıntılarını topluyordum" diye anlattı.

Bu olay, 25 yıllık evliliğin sonunu getiren kıvılcım oldu. Kadın eve döndükten sonra ilk iş boşanma davası açtı.

