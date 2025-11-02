Karısının pastasını yedi 25 yıllık evlilik bitti

ABD'de 46 yaşındaki bir kadın, sosyal medyada ayrılık hikayesini paylaştı. 48 yaşındaki eşi, 25'inci evlilik yıldönümleri için onu sürpriz bir tatile götürmüştü. Kadın da bu seyahatin ilişkilerini yeniden canlandıracağına inanmıştı.

Ancak işler umduğu gibi gitmedi. Akşam yemeğinde ikisi de muzlu cheesecake sipariş etti. Kadın kendi dilimini çok tatlı bulup birkaç lokmadan sonra buzdolabına koydu. Aklında ise daha sonra yeme düşüncesi vardı...

KIRINTILARI GÖSTEREREK ‘ORADA İŞTE’ DEDİ

Ertesi sabah kahvesini alıp buzdolabını açtığında pastasının yerinde sadece birkaç kırıntı vardı. Pastaya ne olduğunu sorduğunda kocası gülerek "Orada duruyor işte" dedi. Kadın “O anda bir şeyin koptuğunu hissettim. O kırıntılar, yıllardır bu evlilikte bana kalanları temsil ediyordu. Hep onun ilgisinin kırıntılarını topluyordum" diye anlattı.

Bu olay, 25 yıllık evliliğin sonunu getiren kıvılcım oldu. Kadın eve döndükten sonra ilk iş boşanma davası açtı.