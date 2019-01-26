0553 313 94 23

Karısını akrabasıyla yakaladı! Dehşet saçan kocanın cezası belli oldu

İzmir'de eşi ile birlikte kaçan Orhan Pala'yı öldüren koca Seracettin Duman ve 7 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:44
Karısını akrabasıyla yakaladı! Dehşet saçan kocanın cezası belli oldu

Kemalpaşa ilçesi Nazarköy yakınlarında 2017 yılında meydana gelen olayda Torbalı'da yaşayan S.D., iddiaya göre bir süre önce akrabası Orhan Pala ile yakınlaştı. Bunun üzerine Pala ile S.D. birlikte kaçmaya karar verdi. Durumu öğrenen Seracettin D. eşine şiddet uyguladı. S.D. ve Pala, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığınarak can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

Emniyetten ayrılan S.D. ve Pala'ya aynı gün Nazarköy yakınlarında Seracettin Duman'nin yakınları saldırdı. Saldırıya uğrayan S.D. ve Pala çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Pala olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan S.D. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Soruşturma başlatan jandarma, olaya karışan Seracettin Duman ile akrabaları Giyasettin Duman, Hüseyin Duman, Cüneyt Duman, Yılmaz Duman, Maşallah Duman ve Mehmet Karakot'u gözaltına aldı.

Sorguları tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandıktan sonra haklarında 'töre saikiyle tasarlayarak ve kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanıklara ceza yağdı

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar Seracettin Duman ile akrabaları Giyasettin Duman, Hüseyin Duman, Cüneyt Duman, Yılmaz Duman, Maşallah Duman ve Mehmet Karakot ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Seracettin D., suçsuz olduğunu öne sürerek Orhan Pala'nın öldürülmesi emrini vermediğini söyledi. Sanıklardan Cüneyt Duman ise "Olay, Orhan Pala'nın bana küfretmesiyle aniden oldu" dedi. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Seracettin Duman, Giyasettin Duman ve Mehmet Karakot'a, Pala'nın töre saikiyle tasarlayarak ve kasten öldürülmesini azmettirme suçundan müebbet hapis cezası, diğer sanıklar Cüneyt Duman, Maşallah Duman, Hüseyin Duman ve Yılmaz Duman'a ise Pala'yı iştirak halinde töre saikiyle tasarlayarak ve kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca, S.D.'nin yaralanmasıyla ilgili de tüm sanıkları 10 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:44
  1. İzmir
  2. izmir
  3. yasak aşk
  4. Kemalpaşa
  5. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabah kümese girdiğinde hayatının şokunu yaşadı! 35 tavuk...
    1. Sabah kümese girdiğinde hayatının..
    2. Filistin hastanelerindeki çocuklar..
    3. Genç tekvandocu 5. Türkiye..
    4. Erdoğan özellikle sormuştu! Başkan..
    5. Tokadı unutturmak isteyen 'Bidon Kafa'..
    6. Türkiye’den Süleymaniye’ye ilk uçak..
    7. Eşinin arkadaşlarına kefil oldu,..
    8. ANALİZ - Dünya Ekonomik Forumu'nun..
    9. Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor! Yeni..
    10. 600 yıllık zeytin ağacı tescillenmeyi..
    11. Büyükçekmece'de patlama
    12. Antalya'da hortum, otobüsü devirdi!..
    13. "Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz"
    14. ‘Hasan’ları zorla ‘Hans’ yapıyorlar
    15. Türk yapımı film ve diziler Cezayir'de..
    16. "Oğlumla en son konuştuğumda aracın..
    17. Düğmeye basıldı! Ali Koç'u indirecekler
    18. Antalya'da şiddetli yağış ve hortum..
    19. Tuncelide'ki hasta 2,5 saatlik zorlu..
    20. Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    ABD'yi delirten hamle bu mu? İşte Rusya'nın Venezuela planı
    ABD'yi delirten hamle bu mu? İşte Rusya'nın Venezuela planı