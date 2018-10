Karınızı mutlu etmek için...

Eşiniz için giyinip kuşanın. Temiz görünün ve güzel kokun. Nasıl bir erkek eşinin ona güzel görünmesini isterse; aynı şekilde kadın da kocasının onun için giyinip kuşanmasını ister. Unutmayın ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eve döndüğünde her şeyden önce misvak kullanır ve hoş kokuları severdi.

Eşiniz için en iyi hitapları kullanın. Hanımınızı en sevilen isimlerle çağırın ve onun duygularını incitecek kelimelerden kaçının.

Ona hor davranmayın. Görmezden gelecek kadar, umursamaz olarak davranmak büyük haksızlıktır. Ona bu şekilde davranmayın; yaptığı iyi şeyleri fark edin ve onlara odaklanın.

Size karşı hatalı bir davranışta bulunursa, sessiz olmaya çalışın ve yorum yapmayın! Sükut edin. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in eşlerinden uygun olmayan bir davranış görünce kullandığı yollardan biridir. Az sayıda Müslüman erkeğin hâkim olabildiği yöntemdir.

Eşinizi gördüğünüz zaman ona gülümseyin ve onu sık sık kucaklayın. Gülümseyin. Gülümsemek sadakadır ve eşiniz de Müslüman ümmetin dışında değildir. Onunla sizi daima gülümser gördüğü bir hayat düşleyin. Efendimiz, oruçlu olduğu zamanlarda bile namaz için ayrılmadan önce eşini öptüğünü hatırlayın.

Size yaptığı her şey için ona teşekkür edin. Sonra tekrar teşekkür edin! Mesela evinizde ona bir yemek hazırlayın. Eşiniz hergün yemeği yapar, evi temizler ve daha bir düzine iş yapar ama bazen aldığı tek takdir çorbaya biraz daha tuz gerektiğidir. Böyle olmasına izin vermeyin; ona teşekkür edin!



Onu mutlu eden şeyleri tekrar yapın. Mutlu olsun. Onu mutlu eden, en son yaptığınız on şeyi sorun ve not edin. Onları tekrar yapın. Eşinizi hoşnut edecek şeyleri bilmek zor olabilir. Tahmin oyunu oynamanıza gerek yok, ona sorun ve hayatınızdaki bu zamanları tekrar etmeye çalışın.

Onun isteklerini küçümsemeyin ve rahat ettirin. Bazen erkekler eşlerinin ricalarını hor görebilmektedir.. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir olay üzerinden bize örnek olmuştur. Hz. Safiye annemizin (r.a) bize anlattığına göre: Bir yolculuk esnasında, Hz. Safiye’nin devesi hastalanır, yürüyemez olur. Canı sıkılır, gayri ihtiyari ağlamaya başlar. Efendimiz, onun gözyaşlarını silip onu teselli eder ve ona bir deve getirtir.

Nüktedan olun ve eşinizle oyunlar oynayın. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, çölde eşi Hz. Ayşe (r.a) ile nasıl yarıştığına bakın. En son ne zaman böyle bir şey yaptık?



Ailenize karşı iyi davranın. Allah’ın Elçisinin sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini daima hatırlayın: ‘Sizin en iyiniz ailesine karşı iyi davrananınızdır. Ben içinizde ailesine karşı en iyi davrananım.’ En iyi olmak için uğraşın.

Allahü Teâlâ’ya evliliğiniz için dua edin. Kuşkusuz Allah en iyisini bilendir!