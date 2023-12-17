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Gündem Karın tadını en çok da çocuklar çıkarttı!
Gündem

Karın tadını en çok da çocuklar çıkarttı!

Yeniakit Publisher
2023-12-17 20:08:00 - 2023-12-17 20:24:44

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından vatandaşlar kartopu oynayıp, kızakla kaydı.

Demirköy, Kofçaz ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dün etkili olan kar yerini güneşli havaya bıraktı.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde vatandaşlar kar eğlencesi yaşadı.

Çevre illerden karın etkili olduğu bölgeye gelen vatandaşlar, kartopu oynadı, meyilli alanlarda kızak, naylon ve bidonlarla kaydı.


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