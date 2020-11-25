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Aktüel Karın şişliği şikayetiyle hastaneye başvuran kişiden 14 kilogram kitle çıkarıldı
Aktüel

Karın şişliği şikayetiyle hastaneye başvuran kişiden 14 kilogram kitle çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:11:39 -
Karın şişliği şikayetiyle hastaneye başvuran kişiden 14 kilogram kitle çıkarıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta karın şişliği şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin karnında 14 kilogramlık kitle ameliyatla alındı.

Uzun süredir karın ağrısı ve karın şişliği yaşayan 55 yaşındaki M.C, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine başvurdu.

Burada yapılan kontrollerde hastanın karnında 60 santimetre uzunluğunda ve 55 santimetre genişliğinde 14 kilogramlık kitle tespit edildi.

Hasta M.C, BEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlhan Taşdöven tarafından yapılan ameliyatla kitleden kurtuldu.

Sağlığına kavuşan M.C, hastaneden taburcu edildi.

Dr. İlhan Taşdöven, gazetecilere, muayenenin ardından hastanın karnında kitle tespit ettiklerini belirterek, "Hastamızı ameliyata aldığımızda karnının sağ tarafını tamamen kaplayan büyük kitle vardı. Kitlenin diğer organları ittiğini gördük, organlara zarar vermeden kitleyi çıkardık. Daha sonra organları yerlerine yerleştirdik." dedi.

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