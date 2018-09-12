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Karın şişkinliğinin nedenleri nelerdir?

Karındaki şişkinliğin pek çok nedeni vardır. Sindirim sorunları, besin alerjileri, stres ve çok hızlı yemek yemek karındaki şişkinliğin nedeni olabilir.

12 Eylül 2018 Çarşamba 23:24
Karın şişkinliğinin nedenleri nelerdir?

SİNDİRİM SORUNLARI

Bu, karın şişkinliğinin en büyük tetikleyicisidir. Çölyak hastalığı ve hassas bağırsak sendromu (HBS) gibi sindirim sistemi ile ilgili bozukluklar, midede ve bağırsakta gaz birikmesi nedeniyle şişkinliğe neden olur.

HBS'li kişiler bir gecede bir beden büyüyebilirler. Doktorlar, semptomların akşamları daha kötüleşme eğiliminde olduğunu söylüyorlar. Yapılan araştırmalar, işlenmiş tahıl tüketiminin azaltılmasının, şişkinlik ve HBS semptomlarını azaltabileceğini gösteriyor. Probiyotik açısından zengin gıdaların tüketiminin artırılması da faydalı olabilir.

ÖDEM

Vücut fazla sıvıyı tuttuğunda karnınız şişebilir. Vücutta su tutulmasının nedenleri arasında; yüksek sodyum tüketimi, susuz kalma, menstrüasyon veya hareketsizlik sayılabilir. Egzersiz yapmak, susuz kalmamak ve potasyum alımını arttırmak, vücutta su tutulmasını azaltmaya yardımcı olur.

BESİN ALERJİLERİ

Belli yiyecekleri yedikten sonra kendinizi şişmiş mi hissediyorsunuz? Bazı insanlar, bazı gıdalara o kadar alerjiktir ki, bu gıdaları yedikten sonra hamile gibi görünürler. Karın şişkinliği ile sıklıkla bağlantılı olan gıdalar arasında mısır, buğday, gluten, soya, yumurta, şeker ve süt bulunur. Şişkinliği tetikleyen gıdaları fark etmek için bir gıda günlüğü tutun. Bu gıdalardan uzak durmak, şişkinlik ve sindirim bozukluklarını önlemeye yardımcı olur.

STRES

Stres, sindirim sisteminin işleyişini engelleyebilir ve göbek şişkinliğinin tetiklenmesine neden olabilir. Yemek sırasında stresli olmanız da şişkinliği daha da kötüleştirir. Dikkatle ve farkındalık içinde yemek yemeye çalışmak stresinizi azaltacaktır. Yemek yerken TV, dikkat dağıtıcı konuşmalar ve telefon gibi dikkati dağıtan faktörlerden kaçının.

ÇOK HIZLI YEMEK YEMEK

Çok hızlı yediğimizde gaz oluşturan havayı yuttuğumuzu biliyor muydunuz? Bu hava mideye sıkıştığında şişkinliği tetikler. Ayrıca, hızlı yemek yediğimizde yiyeceklerin düzgün şekilde parçalanmadığını da hatırlatmakta fayda var. Bu da yiyeceklerin sindirilmek için midede daha fazla kalacağı anlamına gelir. Yavaş yemek, şişkinlik ve aşırı yemeyi önler.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 23:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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