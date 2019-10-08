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Karın guruldaması için hangi doktora gidilir?

Karın guruldaması icin hangi bölüme gidilir? Bir çok insanın başına gelen karın gurultusu toplu bir yerdeyken rahatsızlık verebilir. Karın guruldamasının en sık rastlanıldığı zaman mide boş iken olan zamandır. Karın guruldaması ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir mi? Mide boş olduğundan ve midenin içi sadece hava ile dolu olduğundan kasılmalar sırasında karnın guruldamasına yani midenin ses çıkarmasına sebep olur. Peki karın guruldaması için hangi doktora gidilir?

08 Ekim 2019 Salı 11:17
Karın guruldaması için hangi doktora gidilir?

Karın guruldaması icin hangi bölüme gidilir? Bir çok insanın başına gelen karın gurultusu toplu bir yerdeyken rahatsızlık verebilir. Karın guruldamasının en sık rastlanıldığı zaman mide boş iken olan zamandır. Karın guruldaması ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir mi? Mide boş olduğundan ve midenin içi sadece hava ile dolu olduğundan kasılmalar sırasında karnın guruldamasına yani midenin ses çıkarmasına sebep olur. Peki karın guruldaması için hangi doktora gidilir?

Mide guruldaması bağırsakta oluşan zararlı bakterilerin de zaman zaman yol açtığı bir durumdur. Her guruldama açlıktan dolayı olmaz. Çok hızlı yemek yemek, reflü-gastrit gibi mide rahatsızlıkları, gazlı içecekler tüketmek, uykusuzluk ve hatta bazen sinirlilik hali de mide guruldamasına sebep olabilir. Bağırsaklarda bulunan zararlı bakteriler, çok sık tüketilen gazlı içecekler, sigara ve bazen irritabl bağırsak sendromu da olabilir. Sakız çiğnemekte mideye hava göndereceğinden, karın gurultusu oluşabilir. Karın guruldamasına kuru fasulye, nohut, mayalı yiyecekler, karbonatlı yiyecekler, asitli içecekler ve sigara neden olabilir. Karın guruldamasına iyi gelen bitkisel yöntemlerden ilki yeşil çaydır. Yeşil çay karın guruldamasına çok iyi gelen bir bitkisel tedavi şeklidir. Mideyi rahatlatıcı, sindirime yardımcı olan yeşil çay günde sabah ve akşam iki defa tüketilebilir. Mide ve bağırsak gazına karşı bitkisel kür olarak da kaynayan 1 su bardağı suya 50 kuruş büyüklüğünde kök zencefilini bıçakla bir defa kesip atınız ve 5 dakika kısık ateşte kaynatınız. Daha sonra süzüp, ılımaya bırakınız. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra 1 su bardağı içiniz. 1 ay boyunca devam ediniz.

Karın gurultusu-mide ağrısı için hangi bölüme gidilmeli?

Karın veya mide ağrısı için dahiliye-İç hastalıkları bölümüne gidilmeli. İşte Dahiliye bölümünü baktığı hastalıklar:

Dahiliye (İç Hastalıkları)

Ağız kuruluğu

Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)

Sık idarara çıkma

Karın ağrısı

Mide ağrısı

Mide eksimesi

Gastrit,

İshal, Kabızlık,

Terleme,

Tansiyon

 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 11:17
  1. Karın guruldaması için hangi doktora gidilir?
  2. mide bulantısı için hangi bölüme gidilir
  3. mide ve karın ağrısı için hangi bölüme gidilir
  4. mide muayenesi için hangi bölüme gidilir
  5. alt karın ağrısı için hangi bölüme gidilir
  6. karın şişliğine hangi doktor bakar
  7. gaz şişkinliği için hangi bölüme gidilir
  8. ishal için hangi bölüme randevu alınır
  9. karnımda sancı var hangi doktora gitmeliyim
  10. Mide ve bağırsak gazına karşı bitkisel kü
  11. karın guruldamasına iyi gelen bitkisel kür
  12. karın guruldamasına iyi gelen bitkisel çözüm

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