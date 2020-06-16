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Aktüel

Karın ağrısıyla hastaneye başvuran kadından 7,5 kilogram kitle çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:03:33 -
Karın ağrısıyla hastaneye başvuran kadından 7,5 kilogram kitle çıkarıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından 7,5 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde 56 yaşındaki A.Ş, karın ağrısı şikayetiyle Tekirdağ Devlet Hastanesine başvurdu.

Yapılan kontrollerde hastada anormal şekilde büyümüş kitle tespit edildi.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Niyazi Alper Seyhan tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, kadının karnından 35 santimetre boyunda, 7,5 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Operasyon esnasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon oluşmadı.

Başhekim Aykut Demirkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir operasyonla kitlenin alındığını, hastanın kendi ihtiyaçlarını karşılayacak duruma geldiği için taburcu edildiğini söyledi.

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