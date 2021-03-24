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Yaşam Karın ağrısı şikayetiyle gitti karnından 5 kilogramlık kitle alındı
Yaşam

Karın ağrısı şikayetiyle gitti karnından 5 kilogramlık kitle alındı

Batman'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 47 yaşındaki kadın hastanın karnından 5 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 18:31:00 -
Karın ağrısı şikayetiyle gitti karnından 5 kilogramlık kitle alındı

Batman'da yaşayan 47 yaşındaki kadın hasta karın ağrısı şikayetiyle Batman Eğitim ve Araştırma hastanesine başvurdu. Kadına yapılan tetkikler sonucunda karnında kistik dev kitle tespit edildi. Yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kitle başarılı bir operasyonla alındı.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran 47 yaşındaki kadın hastanın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda karnında kistik dev kitle tespit edildi. Yaklaşık 5 kilogramlık dev kitle, başarılı operasyonla alındı. 47 yaşındaki hasta ise emeği geçen doktorlara ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

5 kilogramlık kitle alındı

Operasyonu gerçekleştiren Jinekolog Onkolog Dr. Yusuf Çakmak, "Dış merkezden jinekolojik onkoloji polikliniğine karın ağrısı nedeniyle sevk edilen 47 yaşındaki hastamızın karnında tüm karnını dolduran kistik kitle tespit edildi. Muayene ve tetkikleri yapılan hasta ameliyat için hazırlandı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde genel anestezi altında hastanın ameliyatı yapıldı.

Ameliyatla hastanın karnından yaklaşık 5 kilogramlık dev kitle başarılı bir şekilde temizlenerek çıkarıldı. Çıkarılan kitle Eğitim ve Araştırma Hastanesi patoloji bölümünde incelemeye alındı. Patoloji uzmanı Dr. Yazgı Köy tarafından yapılan patolojik incelemesi sonucunda kötü huylu tümör sonucuna varıldı. Yapılan başarılı operasyon ile kötü huylu tümör yayılmadan hastanın tedavisine başlandı" dedi.

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