Karın ağrısı nedir ve nasıl tedavi edilir?

Karın ağrısı göğüs ve pelvis bölgesinde meydana gelen ağrıdır. Karın ağrısı bazen kramp gibi, keskin acılı olabilir. Karın ağrısı kramp veya kolik şeklinde meydana gelebilir. Çocuklarda ve yetişkinlerde sık görülen bir rahatsızlıktır. Bazen basit bir üşütmeden kaynaklı olabiliyorken bazen de ciddi hastalıkların habercisidir. Peki, karın ağrısı neden olur ve nasıl tedavi edilir?

Karın ağrısı neden olur?

Karnın değişik bölgelerindeki ağrılar, o bölgeye has organların hastalıklarının belirtisi olabiliyor. Aşağıda karın ağrısına sebep olacak hastalıkları sizler için listeledik. Elbette aşağıda bulunan belirtiler o hastalığa yakalanmış olduğunuzu göstermez. Ama karın ağrısı ciddiye alınacak bir rahatsızlıktır.

1-İshal, kabızlık, gaz

2-Stres, İrritabl bağırsak sendromu

3-Besin alerjileri, gıda zehirlenmesi, laktoz intoleransı

4-Mide gribi (gastroenterit) Hazımsızlık, asit reflü, gastrit, ülser

5-Divertikülit, pankreatit, apandisit, fıtık

6-Abdominal aort anevrizması, Bağırsak tıkanması

7-Kanserler, Safra kesesi iltihabı (kolesistit), safra taşı

8-Crohn hastalığı, ülseratif kolit, Böbrek taşı

9-Karaciğer iltihabı (hepatit), Gastroözofageal reflü (özofajit)

10-Karın kası hasarı, Dalak büyümesi

Karın ağrısı nasıl tedavi edilir?

1-Karnınıza ve ayaklarınıza sıcak su torbası yerleştirin.

2-Sıcak bir duş veya banyo yapın.

3-Karnınıza dairesel hareketlerle yavaşça masaj yapın.

4-Uyumaya çalışın; beden çoğu zaman uyku esnasında kendisini iyileştirir.

5-Esneme hareketleri yapmak vücudun rahatlamasını ve sindirim sisteminde dolaşımın artmasını sağlar.

6- Papatya çayı için,

7- Yoğurt tüketin.