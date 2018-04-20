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Karın ağrılarını geçiren doğal yöntemler

Sıklıkla görülen sağlık problemlerinden biri olan karın ağrısını, evde yapacağınız birtakım yöntemlerle geçirebilirsiniz. İşte karın ağrısına iyi gelen o yöntemler...

20 Nisan 2018 Cuma 18:28
Karın ağrılarını geçiren doğal yöntemler

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde sıklıkla görülebilen karın ağrısı, kimi zaman önemli bir hastalığın habercisi iken kimi zamanda geçici ve basit bir üşütmeden kaynaklanır. Karın ağrısı rahatsızlığının üzerine yorgunluk ve kusma da eşlik ediyorsa kişi mutlaka doktora götürülmelidir.

EVDE KARIN AĞRISINI GEÇİRME YÖNTEMLERİ;

- Bir fincan zencefilli çay tüketmek, karın ağrınızı geçirmenizin yanı sıra kaslarınızı rahatlatacak ve mide kramplarına iyi gelecektir.

- Mide bulantısına ve kusmaya iyi gelen naneyi çayın yanında tüketebilirsiniz.

- Bir bardak suya bir çay kaşığı bal ve bir çorba kaşığı elma sirkesi döküp yavaşça içerseniz, karın ağrınız kolaylıkla geçecektir.

- Bağırsaklara uygulanan baskının azalmasını sağlayan papatya çayını 10-15 dakika demledikten sonra tüketirseniz, mide ağrınızla birlikte karın ağrınız da geçecektir.

- Karın ağrısına iyi gelen bir diğer yöntem de sıcak su torbasıdır.

Kaynattığınız suyu sıcak su torbasının içerisine döküp, torbayı ayağınıza yerleştirirseniz, ağrılarınız gidecektir.

SICAK SU TORBASINI KARNINIZA KOYMAYIN!

- Hazımsızlıktan dolayı karnınız ağrıyorsa, evde sıcak su kaynatın ve içerisine limon sıkabilirsiniz.

- Karın ağrısını geçirme konusunda etkili olan besinlerden birisi de muzdur.

- Karın ağrılarınızın nedenini regl dönemine bağlıyorsanız, civanperçemi çayı tüketebilirsiniz.

yasemin.com'un haberine göre...

 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 18:28
  1. karın ağrısı

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