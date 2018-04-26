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Karikatürlerle Çanakkale Savaşı

Çekmeköy Belediyesi, Birinci Dünya Savaşı ve onun en önemli cephesi Çanakkale Savaşı sırasında psikolojik harbin yönetildiği karikatürleri bir araya getirerek kitap yaptı.

26 Nisan 2018 Perşembe 20:17
Karikatürlerle Çanakkale Savaşı

Çekmeköy Belediyesi, Çanakkale Kara Savaşları’nın yıl dönümünde, Birinci Dünya Savaşı ve onun en önemli cephesi Çanakkale Savaşı döneminde algı yönetiminde kullanılan karikatürleri derleyerek kitap haline getirdi. arazide olduğu kadar psikolojik savaşın olduğunu da ortaya koyan karikatürler, dönemin şartlarına ışık tutuyor.

Sosyal medya ve televizyonun olmadığı dönemde yazılı basın yoluyla yapılan algı yönetimlerinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun tasvirlerinde padişahların ve Hacivat ve Karagöz karakterlerinin kullanıldığı dikkat çekiyor. 1. Dünya Savaşı’nın başlamasına sebep olan suikastın ve Türkiye’nin savaşa çekildiği süreci de anlatan karikatürlerde birçok rejimin yıkıldığı ve sınırların değiştiği dönem özetleniyor. Eserde; İngiliz, Fransız,  Rus, İtalya, Almanya,Avustralya, Osmanlı ve daha birçok ülkenin basınında çıkan karikatürler yer alıyor. Eserde; İngiliz, Fransız ve Rus basınının karikatürleri bizi kötülerken; müttefikimiz olan Alman basınınınaskerimizin kahramanlıklarını çizdiği;  Osmanlı’da ise Serveti Fünun, Karagöz, Hande, Tesvir-i Efkar yayınlarında Türk halkına moral aşılandığı görülüyor.

Çekmeköy Belediyesi tarafından 2 yıllık bir araştırma sonucunda hazırlanan kitapta; her karikatürün niçin çizildiği, kim tarafından çizildiği, hangi dergi ya da gazetede yayımlandığı ve tercümesi yer alıyor. Ayrıca eserde dönemin tarihi hakkında kitabı hazırlayanlar tarafından özet bilgiler de veriliyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Birbirine uzak iki kavram olan ölüm ve mizahın birleşiminden ortaya çıkan karikatürler güldürmüyor, aksine o dönemde yaşadığımız acıları, tüm dünyanın bizi yok etmek için verdiği mücadeleyi resmediyor. Hazırladığımız bu kitapta aynı cephedeki farklı ülkelerin gazetelerinde çıkan karikatürlerde;düşmanın korkak ve zayıf, Türk’lerin cesur ve inançlı olduğunu görüyoruz,” dedi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 20:17
  1. Çanakkale
  2. Çekmeköy Belediyesi

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