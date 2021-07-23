Kargolar yarın açılıyor mu? 24 Temmuz kargolar çalışıyor mu?
Cumartesi günü kargolar gelir mi? Bayram sebebiyle kargolar 19 Temmuz Pazartesi günü yarım gün hizmet verdi. Kargo teslim alacak olanlar ise cumartesi günü şirketlerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, kargolar cumartesi günü açık mı?
Kurban bayramı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında tatil 16 Temmuz Cuma akşamı başladı. Kargolar ise 19 Temmuz Pazartesi günü öğlene kadar hizmet verdi. Peki, cumartesi günü kargolar açık olacak mı?
Kargolar yarın açılıyor mu? 24 Temmuz kargolar çalışıyor mu?
Kurban bayramının son günü 23 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın ardından cumartesi günü kargoların çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Pek çok kargo şirketi 24 Temmuz Cumartesi günü mesaiye başlayacak. PTT kargo ise 26 Temmuz Pazartesi günü mesaiye başlayacak.