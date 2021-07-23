  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
BAE ile İsrail arasında dikkat çeken görüşme! "Kurban Bayramı vesilesiyle..."
Ermenistan'dan alçak saldırı
Suriyeli mülteciye iftira attı, 100 bin sterlin tazminata mahkum oldu!
Otomotiv devi 775 bin aracı geri çağırdı
Yaşam Kargolar yarın açılıyor mu? 24 Temmuz kargolar çalışıyor mu?
Yaşam

Kargolar yarın açılıyor mu? 24 Temmuz kargolar çalışıyor mu?

Cumartesi günü kargolar gelir mi? Bayram sebebiyle kargolar 19 Temmuz Pazartesi günü yarım gün hizmet verdi. Kargo teslim alacak olanlar ise cumartesi günü şirketlerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, kargolar cumartesi günü açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-23 17:26:00 -
Kargolar yarın açılıyor mu? 24 Temmuz kargolar çalışıyor mu?

Kurban bayramı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında tatil 16 Temmuz Cuma akşamı başladı. Kargolar ise 19 Temmuz Pazartesi günü öğlene kadar hizmet verdi. Peki, cumartesi günü kargolar açık olacak mı?

Kargolar yarın açılıyor mu? 24 Temmuz kargolar çalışıyor mu?

Kurban bayramının son günü 23 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın ardından cumartesi günü kargoların çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Pek çok kargo şirketi 24 Temmuz Cumartesi günü mesaiye başlayacak. PTT kargo ise 26 Temmuz Pazartesi günü mesaiye başlayacak.

Bayramda eft havale işlemi yapılıyor mu?
Bayramda eft havale işlemi yapılıyor mu?

Ekonomi

Bayramda eft havale işlemi yapılıyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay