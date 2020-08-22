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Gündem Kargo şirketinin deposunda korkutan yangın
Gündem

Kargo şirketinin deposunda korkutan yangın

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde UPS kargonun deposunda yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 22:10:00 -

Başkent Ankara'da fabrika ve depoların bulunduğu Yenimahalle ilçesine bağlı İvedik’te UPS Kargonun ana deposunda büyük çaplı bir yangın çıktı, olay yerine çok sayıda itfaiye aracı gönderildiği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak yetkililerden bir bilgilendirme yapılmadı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangından ölen ya da yaralan olup olmadığı bilinmiyor.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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