Koronavirüsün son bulması için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Haziran ayı içerisinde gelecek aşılarla birlikte sürecin hızlanacağı ifade ediliyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu yaş ve mesleklere göre aşı sıralamasını belirledi. Bu programa aşılama sürüyor. Son olarak 45 yaş üstü, avukatlar, berberler-kuaförler, yeme-içme mekanlarında çalışanlara aşı randevu sistemi açılmıştı. Peki, kargo çalışanları aşı olacak mı?

Kargo çalışanları ne zaman aşı olacak? Kargo çalışanları nereden ne zaman aşı randevusu alabiliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık" ifadelerine yer verdi. Kargo çalışanları 12 Haziran’dan itibaren aşılanmaya başlayacak.

Aşı randevuları MHRS web sitesi, uygulaması ya da ALO 182’den alınabiliyor.

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