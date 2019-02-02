0553 313 94 23

Kargo aracı görünümü verilen minibüsle kaçak göçmen taşıyorlar

Balıkesir'in Havran ilçesinde kargo aracı süsü verilmiş minibüsün kasasında, Afganistan uyruklu 24 erkek, 6 kadın, 10 çocuk ve Kırgızistan uyruklu 1 kişi olmak üzere toplam 41 kaçak yakalandı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:45
Kargo aracı görünümü verilen minibüsle kaçak göçmen taşıyorlar

Balıkesir'in Havran ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kargo aracı görünümü verilen panelvan minibüsle göçmen kaçakçılığı yapan 1 organizatör ve 41 kaçak yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, İstanbul'dan kargo aracı görünümü verilen panelvan minibüsle göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi geldi. Harekete geçen ekipler, Havran ilçesi Gelinderere mevkisinde yol kontrolüne başladı. Ayvalık ilçesi üzerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçakları taşıyan 34 FVP 11 plakalı minibüs, gece saat 03.00 sıralarında durduruldu. Minibüsün kasasında, Afganistan uyruklu 24 erkek, 6 kadın, 10 çocuk ve Kırgızistan uyruklu 1 kişi olmak üzere toplam 41 kaçak yakalandı. 28 can yeleğinin bulunduğu araçta organizatör olduğu belirlenen şüpheli İ.S. de gözaltına alındı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör olduğu belirlenen şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:45
  1. İstanbul
  2. Balıkesir
  3. Havran ilçesi
  4. kaçak göçmen operasyonu
  5. göçmen kaçakçılığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım, Rumeli göçmenleriyle buluştu
    1. Yıldırım, Rumeli göçmenleriyle buluştu
    2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    3. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Sadık..
    4. Hatice Ruken Kılıç kimdir? DHKP/C’li..
    5. Mendi'nin acı günü
    6. DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu..
    7. Fatih'te korkunç olay! Minibüste ölü..
    8. Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan..
    9. Grip nedeniyle hastanelik oldu, 27 gün..
    10. Hatice Ruken Kılıç, İstanbul'da..
    11. Rusya'daki temaslara ilişkin MSB'den..
    12. Doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 4 kişi..
    13. Aranan teröristler listesinde "mavi"..
    14. MSB heyetinin Rusya'daki temasları
    15. Güvercin sevgisi için 45 gün yaşam..
    16. CHP PM'den Eren Erdem'e çağrı
    17. Görenler inanamıyor! Obez kardeşler..
    18. 2019 Kurban Bayramı kaç gün tatil..
    19. Benzinlikteki kaza anı güvenlik..
    20. O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol..
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi