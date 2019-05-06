Karesispor’un rakibi Akhisar Belediyespor Normal sezonu tamamlanan Türkiye Basketbol 1.

Normal sezonu tamamlanan Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde, Play-off eşleşmeleri belli oldu.

Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Karesispor, ligi 9. sırada bitiren Akhisar Belediyespor ile eşleşti. Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan takım tur atlayarak yarı finale yükselecek.

Ligde normal sezonu 2 ile 9. sıralar arasında tamamlayan 8 takımın mücadele edeceği Play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Karesispor-Akhisar Belediyespor

OGM Ormanspor-Konyaspor

Düzce Belediyespor-Yeni Mamak Spor

Petkimspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol

Play-off maçlarının ardından Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yükselecek ikinci takım da belli olacak. Basketbol 1. Ligi’nde lider Bursaspor, 26. hafta maçlarının ardından Süper Lig’e çıkmayı garantilemişti.

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