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Karesispor’un rakibi Akhisar Belediyespor

Normal sezonu tamamlanan Türkiye Basketbol 1.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:53
Karesispor’un rakibi Akhisar Belediyespor

Normal sezonu tamamlanan Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde, Play-off eşleşmeleri belli oldu.


Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Karesispor, ligi 9. sırada bitiren Akhisar Belediyespor ile eşleşti. Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan takım tur atlayarak yarı finale yükselecek.


Ligde normal sezonu 2 ile 9. sıralar arasında tamamlayan 8 takımın mücadele edeceği Play-off eşleşmeleri şu şekilde:


Karesispor-Akhisar Belediyespor


OGM Ormanspor-Konyaspor


Düzce Belediyespor-Yeni Mamak Spor


Petkimspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol


Play-off maçlarının ardından Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yükselecek ikinci takım da belli olacak. Basketbol 1. Ligi’nde lider Bursaspor, 26. hafta maçlarının ardından Süper Lig’e çıkmayı garantilemişti.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:53
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