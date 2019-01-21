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Kardeşini ve annesini bıçaklayan adamdan şok ifadeler!

Tokat'ta, kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra annesini boğazından bıçaklayıp yaralayan Hasan Atılır'ın emniyette verdiği ifadeler ortaya çıktı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 19:41
Kardeşini ve annesini bıçaklayan adamdan şok ifadeler!

Tokat'ta tartıştığı annesi Fatma Atılır'ı (45) boğazından bıçaklayıp yaralayan, tıp okuyan kardeşi Sefa'yı ise (20) kalbinden bıçaklayarak öldürdüren üniversite öğrencisi Hasan ifadesinde "Pişmanım" dedi.

Tokat'ta tartıştığı annesi Fatma Atılır'ı (45) boğazından bıçaklayıp yaralayan, tıp fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Sefa'yı ise (20) kalbinden bıçaklayarak öldürdüren üniversite öğrencisi Hasan (22), ders çalışması yönünde küçük yaştan beri baskı gördüğünü belirterek, ''Babam küçüklükten beri beni aşağılıyor. Ailem tüm yatırımlarını kardeşim Sefa'ya yaptı. Anın kızgınlığıyla da kardeşimi bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Kalbinden bıçaklamıştı

Cumartesi gecesi Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Caddesi Sefa Apartmanı'ndaki dairede oturan Fatma- Yalçın Atılır çiftinin 4 çocuğundan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Hasan Atılır, tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak yaraladı. Diğer odada ders çalışırken bağrışmalar üzerine mutfağa gelen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Sefa Atılır'ı ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Baskı ve kıskançlık yüzünden öldürmüş

Olaydan sonra gözaltın alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hasan Atılır'ın, cinayeti kıskançlık ve aile baskısı yüzünden işlediğini ifade ettiği öğrenildi.

Hasan Atılır, emniyet ve mahkemedeki ifadesinde küçük yaşlardan itibaren ders çalışması konusunda ailesinden baskı gördüğünü belirterek, "Babam küçüklükten beri beni aşağılıyor. Ders çalışmam noktasında her zaman baskı yapıyordu. Ailem tüm yatırımlarını kardeşim Sefa'ya yaptı. Olay günü babam evde yoktu. Babam annemi arayarak ders çalışmamı söylemiş. Annem de gelip, 'Baban aradı ders çalışacakmışsın' dedi. Olay da bundan sonra oldu. Anın kızgınlığıyla da kardeşimi bıçakladım. Pişmanım" sözlerini söylediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 19:41
  1. Ankara
  2. Tokat
  3. Hasan Atılır

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