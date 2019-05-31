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Kardeşimi Seviyorum Bilgimi Paylaşıyorum Projesi

Sinop Gençlik Merkezi Tarafından 2019 Gönüllük Yılı temasına uygun olarak hazırlanan “Kardeşimi Seviyorum Bilgimi Paylaşıyorum Projesi” kapsamında eğitim fakültelerinde okuyan 29 gönüllü öğretmen adayı ve 41 öğrenci ile birebir özel ders niteliğinde eğitim-öğretim faaliyetleri başladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:29
Kardeşimi Seviyorum Bilgimi Paylaşıyorum Projesi

Sinop Gençlik Merkezi Tarafından 2019 Gönüllük Yılı temasına uygun olarak hazırlanan “Kardeşimi Seviyorum Bilgimi Paylaşıyorum Projesi” kapsamında eğitim fakültelerinde okuyan 29 gönüllü öğretmen adayı ve 41 öğrenci ile birebir özel ders niteliğinde eğitim-öğretim faaliyetleri başladı.


Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sinop Gençlik Merkezince hazırlanan “Kardeşimi Seviyorum Bilgimi Paylaşıyorum Projesi” kapsamında öğrencilerin ödevlerine katkıda bulunmak başarı seviyelerini arttırmak, sosyal ve kültürel faaliyetlerden daha etkin faydalanmalarını sağlamak amacı doğrultusunda Türkçe, matematik, fen bilgisi ve İngilizce dersleri gönüllülük yılında gönüllük esasına dayalı ücretsiz olarak veriliyor. Ders aralarında çay, kahve, meyve suyu ve kuru pasta gibi ikramlarda bulunulmakta olup dersleri daha eğlenceli ve sıkıcı hale getirmemek için ara saatlerde ve ders sonralarında basketbol, voleybol, badminton gibi sportif aktiviteler ile ebru sanatı yapımı yüz boyama etkinliği, el baskısı, zeka oyunları gibi aktiviteler yaptırılıyor. Gençlik merkezinin tüm imkânlarından faydalanan gençler ve onların aileleri projeden son derece memnun kaldıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkürlerini sundular.


Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezince yapılan açıklamada, “Son derece önemsediğimiz ve tamamen gönüllük esaslı olarak yaptığımız proje 12 Mayıs 2019 tarihinde Sinop Gençlik Merkezinde eğitim fakültesi öğrencisi 29 gönüllü öğretmen adayı ve 41 öğrenci ile her hafta sonu uygulanmakta olup ilk etapta 3 yıl boyunca devam ettirilmesi ve uygun görülmesi durumunda projenin 81 il ve ilçedeki gençlik merkezlerine yayılması planlanmaktadır” denildi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:29
  1. sanat
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