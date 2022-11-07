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Aktüel Kardeşi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Kardeşi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Çumra ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi kardeşini öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 17:48:00 -
Kardeşi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Çumra ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi kardeşini öldürdü.

Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi'nde Harun K. ve kardeşi Lokman K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kardeşi Harun K. tarafından silahla vurulduğu anlaşılan Lokman K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çumra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Lokman K. yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin cinayet zanlısı Harun K.'yı yakalama çalışmaları sürüyor.

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