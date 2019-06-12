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Kardeşi ile tartıştı, dehşet saçtı

İzmir’in Buca ilçesinde Turan Güler (37), aynı binada bir alt katta oturan ağabeyi Harun Güler’le (39) tartıştı. Tartışmanın ardından balkonda oturan Harun Güler, üst katta oturan kardeşinin balkondan pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 06:26
Kardeşi ile tartıştı, dehşet saçtı

Olay,  18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 202/53 sokakta meydana geldi. Aynı binada oturan ve deri işiyle uğraşan kardeşler Turan Güler ile Harun Güler bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turan Güler eve girip pompalı tüfeği alarak balkona çıktı. Üçüncü katın balkonundan ikinci katın balkonunda bulunan ağabeyi Harun Güler’e doğru pompalı tüfeği doğrultan Turan Güler silahı ateşledi. Başından vurularak ağır yaralanan ağabey kanlar içerisinde yerde kalırken, olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Harun Güler’i ambulansla Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra eve giren ve bir süre polise direnen Turan Güler, cinayet aleti silahla birlikte teslim oldu. Ailenin yakınları ve mahalle sakinleri Turan Güler’e saldırmak isteyince polis, zanlıyı yoğun güvenlik önlemleri altında olay yerinden emniyete götürdü. Kardeşlerin evde olan yakınları olayın şokunu yaşarken, göz yaşları içinde ifade vermek için polis merkezine götürüldü.

Olayda yaşamını yitiren Harun Güler’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 06:26
  1. Turan Güler
  2. İzmir
  3. Harun Güler

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