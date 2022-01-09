  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kardeş ülkeden Türkiye'ye taziye mesajı
Aktüel

Kardeş ülkeden Türkiye'ye taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türk askerine yönelik düzenlenen kalleş saldırının ardından Türkiye'ye başsağlığı mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 11:23:00 -
Kardeş ülkeden Türkiye'ye taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında Türk askerine yönelik düzenlenen hain saldırı sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Hasanov mesajında, Türk askerlerinin şehit olduğu ve yaralandığına dair haberin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Sizin acınız bizim acımızdır. Terörle amansız mücadelede kardeş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz. Şehitlere rahmet, yakınlarının acısını paylaşıyor ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet etsin" ifadelerini kullandı.

Dün, Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 asker şehit olmuş, 1 asker ise yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay