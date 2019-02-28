Kardeş Pakistan'ın intikamını böyle aldılar! Hintler şoka girdi
Ayyıldız Tim, milyonlarca takipçisi olan Hint ünlülerinin sosyal medya hesaplarını hack'ledi.28 Şubat 2019 Perşembe 15:57
Türkiye'nin meşhur beyaz şapkalı hacker grubu Ayyıldız Tim, kardeş Pakistan'ın intikamını aldı.
Pakistan'a saldırarak İslam dünyasının tepkisini çeken Hindistan'dan intikamı, kurtuluş savaşında hilafet sevdalısı Asya Müslümanlarının yardımlarını unutmayan Türkler aldı.
Hint ünlüler hack'lendi
Ayyıldız Tim, milyonlarca takipçisi olan Bollywood ünlülerinin Twitter hesabını hack'ledi.
Haber kanalları yayınlarına taşıdı
Ayyıldız Tim'in bu hareketi, ülkeyi şoka soktu. Öyle ki, haber kanalları Ayyıldız Tim'in saldırısını yayınlarına taşıdı, "uzman"lardan görüş alarak durum değerlendirmesi yapıldı.
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