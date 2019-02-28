Kardeş Pakistan'ın intikamını böyle aldılar! Hintler şoka girdi Ayyıldız Tim, milyonlarca takipçisi olan Hint ünlülerinin sosyal medya hesaplarını hack'ledi.

Türkiye'nin meşhur beyaz şapkalı hacker grubu Ayyıldız Tim, kardeş Pakistan'ın intikamını aldı. Pakistan'a saldırarak İslam dünyasının tepkisini çeken Hindistan'dan intikamı, kurtuluş savaşında hilafet sevdalısı Asya Müslümanlarının yardımlarını unutmayan Türkler aldı. Hint ünlüler hack'lendi Ayyıldız Tim, milyonlarca takipçisi olan Bollywood ünlülerinin Twitter hesabını hack'ledi. Haber kanalları yayınlarına taşıdı Ayyıldız Tim'in bu hareketi, ülkeyi şoka soktu. Öyle ki, haber kanalları Ayyıldız Tim'in saldırısını yayınlarına taşıdı, "uzman"lardan görüş alarak durum değerlendirmesi yapıldı.

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