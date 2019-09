Kardeş Kent Protokolü Elmadağ’da imzalandı

Elmadağ’da Çankaya Belediyesi ve Elmadağ Belediyesi arasında Kardeş Kent Protokolü imzalandı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın’ın, katıldıkları bir işletme açılışında vatandaşlara duyurdukları kardeşlik anlaşması coşku ile karşılandı.

“Elmadağ’ın gelişmesi için Kardeş Belediye olarak her zaman el ele olacağız"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın’ı makamında ziyaret etti. Ankara’nın komşu iki ilçesi olarak Kardeş Kent Protokolü de imzalayan belediye başkanları, ortak çalışmaların arttırılarak ilçede yaşayan vatandaşlara hizmet için her zaman yan yana olmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Elmadağ Belediyesi anı defterini imzalayan Taşdelen, “Elmadağ’ın gelişmesi için Kardeş Belediye olarak her zaman el ele, omuz omuza olacağız, her şey çok güzel olacak” notunu düştü.

Köy enstitülerinin 80. yılına hazırlık

Seçim sürecinden itibaren Çankaya’yı ve Taşdelen’i hep yanında hisseden, bu güveni duyan vatandaşların oyuyla işbaşına geldiğini belirten Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, “Bu kardeşlik protokolü ile de omuz omuza olmaktan onur duyacağım” dedi. Uzun ve kısa vadeli çalışmaları hakkında bilgi veren Aşkın, Elmadağ’ın tarihi öneminden söz ederek, önümüzdeki yıl 80. kuruluş yıl dönümü olan Köy Enstitüleri için Hasanoğlan’da görkemli bir etkinlik yapma hazırlığında olduklarını, yine Hasanoğlan’da bir parkın yenileme çalışmalarına başlayacaklarını aktardı.

Elmadağ Belediyesi ve iki ilçede yaşayan vatandaşlar arasındaki bağı güçlendirmek için dayanışma içinde davranacaklarını belirten Taşdelen, her türlü desteği vermekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Belediye Meclis üyeleri ve belediye bürokratlarının da katıldığı Kardeş Kent Protokolü imza töreninin ardından bir işletmenin açılışına katılan başkanlar, burada toplanan vatandaşlara müjdeyi verdi. Taşdelen ve Aşkın’ın konuşmaları vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Hasanoğlan’da yenilenmesi planlanan parkı da ziyaret eden Taşdelen ve Aşkın, burada vatandaşlar ve çocuklarla sohbet etti.