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Kardeş kavgaları ile nasıl başa çıkılır?

İki veya daha fazla çocuğun olduğu ailelerde kardeş kavgaları ve çatışmaları kaçınılmaz hale gelir. Peki anne- babalar bu durumlarda ne yapmalıdır? Kardeş kavgaları ile nasıl başa çıkılır? Yazar, Psikolog Ali Çankırılı nedenleriyle tavsiyelerde bulundu.

04 Kasım 2018 Pazar 22:52
Kardeş kavgaları ile nasıl başa çıkılır?

HAKEM ROLÜ ALMAYIN

Hakemlik yapmaya kalktığınızda, ne yaparsanız yapın, ne kadar adil davranmaya ve tarafsız olmaya çalışırsanız çalışın; bir taraf diğerini tuttuğunuzu, kendisine haksızlık yaptığınızı düşünecektir. Kardeş kavgalarına karıştığınız zaman çocuklar bunu alışkanlık haline getirecek birbirlerini şikayet ederek sizi kavganın içine çekeceklerdir.

"KİM BAŞLATTI?" DİYE SORMAYIN

Çünkü bu sorunun cevabını bulamazsınız. Her çocuk diğerinin başlattığını söyleyecek; birbirini suçlamalar, tartışmalar sürüp gidecektir.

KÜÇÜK EZİLİYOR DİYE ONU KORUMAYIN

Küçük çocuk anne ve babanın desteğini arkasında hissettiği zaman büyükle uzlaşma yoluna gitmez. En küçük anlaşmazlıkta çığırtkanlık yaparak veya gelip anne babaya şikayet ederek büyüğü zor durumda bırakır. Büyük kardeş anne babasının koruyucu desteğini gören küçük kardeşten nefret eder.

BİRBİRLERİNİ SEVMEDİKLERİNİ DÜŞÜNMEYİN

Kardeşler arasındaki kavgalara şahit olan çoğu anne babalar onların birbirini sevmediğini düşünür. Gerçekte durum böyle değildir. Kavga eden kardeşler, herhangi bir sebeple, ayrıldıkları zaman birbirini özledikleri görülmektedir. Atalarımız bu gerçeği, "kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş" sözleriyle anlatmışlardır.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 22:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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