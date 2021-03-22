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Aktüel Kardeş Eli Derneği Ramazan ayına hazır
Aktüel

Kardeş Eli Derneği Ramazan ayına hazır

Kardeş Eli Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes Boyacı; Ramazan Ayı için tüm hazırlıklarıntamamlandığını ve yardımların hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. ‘Ramazan Bir Olmaktır’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, dayanışmanın önemini bir kez daha vurguluyoruz’ dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 17:55:00 -
Kardeş Eli Derneği Ramazan ayına hazır

Mübarek üç ayların sonuncusu olan rahmet ve bereket ayı 11 ayın sultanı Ramazan, bu yılda manevi bir heyecanla bekleniliyor. 13 Nisan Salı günü başlayacak olan Ramazan Ayı için, gerçekleştirilecek yardımlar ile dayanışmanın ve kardeşlik duygularının önemini bir kez daha hatırlatıyor.Bizleri aynı niyet ve gayeyle ümmet olma yolunda buluşturan bu ay, inanç değerlerimizi hatırlatan İslam dininin en kutsal ayıdır. Kardeş Eli Derneği, bütün hazırlıklarını tamamlayarak ihtiyaç sahiplerine buluşturmak için gün sayıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yetimlere ve ailelere, ihtiyaç sahiplerine, yoksullara kumanya, iftariyelik ve gıda kolisi yardımı gerçekleştirecek. Fitre ve zekatlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Çocuklara bayramlık yardımında bulunulacak. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın en kıymetli olduğu bu ay, yardımların dünyanın dört bir yanına ulaşması bekleniyor. Kardeş Eli Derneği’nin faaliyet gösterdiği ülkeler içerisinde Türkiye başta olmak üzere Yemen, Gazze, Kudüs, Suriye, Uganda, Çad, Gana, Nijerya, Somali, Mali, Etiyopya, Zimbabwe, Tanzanya, Sri Lanka, Bangladeş 16 ülke bulunuyor.

Sizde ‘Ramazan Bir Olmaktır’ sloganıyla çıktığımız bu yolda mağdur ve muhtaç insanlara bizimle birlikte yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Zekât bağışlarınız için web sayfamızın online bağış kısmından dilediğiniz tutarda zekât bağışında bulunabilirsiniz. Ramazan Ayı Kumanya Paketi Bağış Bedeli 185 TL’dir. 1 İftar Bağış Bedeli 20 TL’dir. Fitre Bağış Bedeli 28 TL’dir. Detaylı bilgi için 444 44 46 iletişim numarasından veya www.kardeseli.org.tr adresinden derneğe ulaşabilirsiniz

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