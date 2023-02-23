Kardeş Eli Derneği deprem bölgelerine yardımları ulaştırmaya devam ediyor

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Kilis, Hatay ve Malatya olmak üzere 10 ilimizde meydana gelen deprem sonrası dernek, bölgeye ilk gün ivedi bir şekilde 3 ayrı araçla kışlık kıyafet battaniye ve temel gıdayı ulaştırdı. Acil ihtiyaçların giderilmesi için gece gündüz devam eden çalışmalar, depremzedelerin öncelikli yaşam koşullarına göre organize edildi.

‘İlk Andan İtibaren Kardeşlerimizin Yanındayız’

Bölgede edinilen izlenimlerin sonucunda ihtiyaç doğrultusunda dernek 3 tır yükleyerek bölgeye ulaştırdı. Bu tırlarda depremzede kardeşlerimiz ve çocuklar için yaşam malzemeleri; bebek bezi, ıslak mendil, havlu kâğıt, hijyen paketi, paketli kuru gıda, temel gıda, su, battaniye ve elektrikli soba gibi öncelikli ihtiyaçlar bulundu. Dernek dağıtımlarını koordineli bir şekilde gerçekleştirdi. Ayrıca Kardeş Eli Derneği bölgede yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek adına jeneratör ve bölgeye ulaşan yardımların hızlıca depremzedelere ulaşabilmesi adına forklift gönderimini sağladı.

‘Çevre İllerden Tırlarla Su Temin Ettik’

Suya ihtiyacın önemi büyük olduğu için deprem bölgesi etrafındaki illerde bulunan su fabrikaları hızlıca listelenerek ziyaret edildi. Depremzede kardeşlerimiz için 5 tır su temin edildi, adetli su yüklemesi yaparak bölgeye hızlı bir şekilde ulaştırıldı ve dağıtımı koordineli bir şekilde gerçekleşti.

‘İnsani Yaşam Merkezi Kuruyoruz’

Kardeş Eli Derneği Genel Müdürü Uğur Erkoca ‘Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmak zorunda olduğumuz bir dönemin içerisindeyiz. İlk günden bu yana sahada ve masa başında ekiplerimiz ile seferber olduk. Öncelikli ihtiyaçları gidermek için gerekli teminlerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Onun yanı sıra mescit, oyun parkı, aşevi, misafir evleri, personel konaklama, wc, duş, yemekhane, seminer merkezi, idari binası ve erzak deposu gibi ihtiyaç duyulan yapıların bulunduğu insani yaşam merkezi kurulumu için çalışmalarımıza başladık ve sürdürüyoruz, depremden etkilenen vatandaşlarımıza kardeş elimizi uzatıyoruz. İlk günden bugüne bölgedeyiz ve yaralar sarılana kadar burada eksik ne varsa tamamlamayı canı gönülden istiyoruz.’ Sözlerine yer verdi.

‘Kahramanmaraş Elbistan’da Aşevimiz Kuruldu’

Kardeş Eli Derneği deprem bölgelerine yardım tırlarını ulaştırmaya ve ekipleri bölgede yönlendirmeye devam ediyor. İnsani yaşam merkezi kapsamında ilk olarak Kahramanmaraş Elbistan’a kurulmak üzere Aşevi kurulumu için temel kuru gıda, fırınlar, bulaşık makineleri, lokma dökme makinesi, hamur karma makinesi, çadır, tezgahlar ve mutfak araç gereçleri gibi temel aşevi malzemeleri ulaştırarak bölgedeki yemek ihtiyaçlarının tamamlanması adına çalışmalarını sürdürüyor.

‘Evim Yuvan Olsun Projesine Destekte Bulunduk’

Dernek ayrıca, depremden etkilenen ve güvenli bir alana ihtiyaç duyan aileler için Sakarya ilinin Karasu ilçesinde bulunan dairelere onlarca aileyi yerleştirdi. Dairelere yerleşen ailelerin ihtiyaç ve giderleri için sıkı takipte olan dernek depremzede ailelerin yanlarında olmaya ve onların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Detaylı bilgi için 444 44 46 iletişim numarasından veya www.kardeseli.org.tr adresinden derneğe ulaşabilirsiniz.