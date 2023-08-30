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Gündem Kardeş dehşetinde kahreden haber
Gündem

Kardeş dehşetinde kahreden haber

Yeniakit Publisher
2023-08-30 16:30:00 -
Kardeş dehşetinde kahreden haber

Adana’da dün tartıştığı ağabeyini öldürüp, 4 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan şahsın vurduğu 6 yaşındaki yeğeni de hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, uyuşturucu müptelası olan Burak Y. (29), ağabeyi Hüseyin Y., annesi Hacer Y., yengesi Esra Y. ve yeğenleri Elif ile Yağmur Y. (6) ile birlikte mangal yapıp yemek yemeye başladı.

Bir süre sonra Burak Y., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ailesini kurşun yağmuruna tuttu. Aile fertleri kanlar içerisinde yere yığılırken, Burak Y. daha sonra kendisini de tabancayla başından vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Ağabey Hüseyin Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Burak Y. ile iki yeğeninin durumlarının ağır olduğu, annesi ve yengesinin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
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Durumu ağır olan 6 yaşındaki Yağmur Y. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün ikindi vakti hayatını kaybetti. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

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