Kardeş Azerbaycan’dan Türkiye mesajı

Merkezi kardeş Azerbaycan'da bulunan Türk Aksakallılar Birliği'nin (TAİB) kurucusu ve Missiya Medya Grubu başkanı Ramin Ahmadov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın günü birlik Nahçıvan ziyaretinin ardından iki ülke ilişkilerine ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede; "Nahçıvan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki toplantı, Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temel atma töreni ve Kars-Nahçıvan demiryolu inşaatına ilişkin niyet protokolünün imzalanması iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Ramin Ahmadov şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi, bugün Türkiye ile ilişkilerimiz en üst düzeydedir ve şu anda her yönde ilişkilerimizin çok aktif bir dönemini yaşıyoruz. Nahçıvan'da kurulan projeler ve imzalanan belgeler Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerinin açık bir kanıtıdır. İlişkilerimizin her yönde dinamik bir şekilde geliştiği istatistiksel göstergelerden de açıkça görülüyor. Mesela birkaç yıl önce ticaret ciromuz sadece 2 milyar dolar iken şimdi 6 milyar doların üzerinde ciromuz var. Bundan sonraki aşamada bu tür gelişmişlik göstergelerinin artacağına şüphe yoktur. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği"