Kardeş Azerbaycan'da 10 Türk şehit kadının adı ölümsüzleştirilecek

Vatan Bağı Sosyal İnisiyatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Tarverdiyev, Vatan Bağı Şehitler Parkı'ndaki her meyve ağacının ayrı bir manevi anlamı olduğunu söyledi.

Emin Tarderdiyev, “Vatan için can verenler bu milletin meyvesiydi. Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşlik-dostluğu Vatanseverlik Savaşı'nda özel bir rol oynadığı için bu bahçede 10 Türk kadın şehidine yer ayırmaya karar verdik. Önümüzdeki günlerde ağaçlara resimli ve QR kodlu bilgilendirici panolar asılacak. Türkiye’nin kadın şehitleri Zeyneb Sağır, Şerife Özden Kalmış, Songül Yakut, Sevda Güngör, Nefize Çetin Özsoy, Kübra Doğanay, Gülşah Güler, Esma Çevik, Demet Sezen ve Cennet Yiğit'in isimleri burada ölümsüzleşecek” şeklinde bilgi verdi.