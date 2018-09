Kardemir'den dikkat çeken Karabükspor açıklaması

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir) ekonomik açıdan zor süreçten geçen ve ana sponsoru olduğu 1. Lig ekiplerinden Karabükspor'a yapılması istenen yardımın, hukuken ve vicdanen mümkün olmadığını bildirdi.

Kardemir'den yapılan açıklamada, KarabüksporKulübü'nün 29 Ağustos 2018 tarihli olağanüstü genel kurul sürecinde, şirketleri ve yönetim kurulu üyelerine yapılan haksız ithamların büyük bir üzüntü ile izlendiği belirtildi.

Kardemir'in, Karabükspor için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gerçek tüm çıplaklığı ile ortada iken, kamuoyunda şirketimiz ve yönetim kurulumuz için kulübümüze hiçbir destek sağlamıyor gibi yanlış bir algı oluşturulması, vicdani ve kabul edilebilir bir durum değildir. KARDEMİR büyüme sürecinde, çevre ve sosyal yatırımlarını eş zamanlı sürdürmenin gayretinde olmuştur. Çevre yatırımlarımızın önemli bir bölümü tamamlanmış, zaman zaman dile getirilen halen devam eden çevre yatırımlarımızdaki gecikmenin nedenleri de yine bu sektörü bilenlerin malumu olduğu üzere, sektörde yaşanan krizli yıllardan kaynaklanmıştır. Daha önce kamuoyuna taahhüt edildiği gibi, Çevre Bakanlığı ile Karabük Belediyesi'ne verilen iş takvimi çerçevesinde devam eden çevre yatırımlarımız da bu yıl sonuna kadar tamamlanacaktır."

"FORMA GÖĞÜS REKLAM BEDELİ 35 MİLYON 900 BİN TL'YE ULAŞMIŞTIR"

Kardemir'in, Karabük ilinin ve halkının ekonomik ve sosyal hayatının can damarı olduğu belirtilen açıklamada, "Şirketimiz ve yönetim kurulumuz Karabükspor konusunda da hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Şirketimiz tarafından Karabükspor'a sadece 2009-2018 yılları arasında verilen forma göğüs reklam bedeli 35 milyon 900 bin TL'ye ulaşmıştır. Ayrıca kulübümüze bu sezon için de 5 milyon 384 bin 190 TL bağış yapılmıştır. Bunun yanı sıra müşterilerimize yapılan emtia satışları üzerinden verilen destek ise sadece son 3 yılda (2015, 2016 ve 2017) toplam 14 milyon 740 bin 318 TL'dir. Yine, çalışanlarımızın her ay maaşlarından yapılan bağış tutarı 2009-2018 döneminde 4 milyon 368 bin 730 TL, buna 3 milyon 556 bin 270 TL işveren payı da eklendiğinde toplam 7 milyon 925 bin TL olmuştur." denildi.

Açıklamada, "Karabükspor'un varlığını devam ettirebilmesi ve sportif başarısı için Metin Türker Spor Kompleksi ve ek tesisleri, Hasan Doğan Tesisleri tüm donatılarıyla birlikte şirketimiz tarafından inşa edilerek hizmete sunulmuştur. Bütün bu sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ve verilen desteklerin görmezden gelinerek, yüzde 100'ü halka açık olup borsada işlem gören, 80 bini aşkın hissedarı bulunan KARDEMİR'den Karabükspor için 50 milyon TL üzeri yeni talep edilen kaynağın karşılanması hukuken ve vicdanen mümkün değildir. Ayrıca, sosyal medya üzerinden şirketimiz ve yönetim kurulumuza yapılan haksız saldırı ve ithamlar da kabul edilemez. Kaldı ki, şirketimiz 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 yıllarını kapsayan üç futbol sezonu için her yıl 8 milyon TL olmak üzere Karabükspor'a toplam 24 milyon TL daha ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

"KARABÜKSPOR'A SAĞLANAN DESTEK 100 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDEDİR"

2009 yılından itibaren Karabükspor'a sağlanan desteğin 100 milyon liranın üzerinde olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüldüğü üzere KARDEMİR üzerine düşen sosyal sorumluluk görevini yerine getirmiştir. Bu destek sadece KARDEMİR'in üzerinde kalmamalı ve şehrin tüm paydaşları tarafından yüklenilmelidir. Öte yandan şirketimizce yapılan emtia satışları üzerinden kesilen yüzde 0,2 oranındaki bağış uygulamasına Sermaye Piyasası Kurulunun uyarısı doğrultusunda son verilmiştir. Şirketimiz ile Karabükspor kulübü arasında 2016 yılında imzalanan ve 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 yıllarını kapsayan dört futbol sezonu için her yıl 8 milyon TL olmak üzere toplam 32 milyon liralık reklam ve isim hakları sözleşmesinin bulunması ve şirketimizin 2022 yılı sonuna kadar gelecek yıllarda da bu ödemelere devam edecek olması, şirketimizin 2018 yılı için Mart 2018 tarihinde yapılan Mali Genel Kurul'da kabul edilen bağış bütçesinin sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz için tamamının kullanılmış olması nedeniyle, kulübümüze ilave yardım taleplerinin, şirketimizin 2019 yılında yapılacak olan ve 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenecek olan Bağış Bütçesi yetki ve imkanları çerçevesinde yönetim kurulumuzun olumlu görüşüyle değerlendirilebileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız."