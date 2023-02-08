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Gündem KARDEMİR'den deprem bölgesine konteyner desteği
Gündem

KARDEMİR'den deprem bölgesine konteyner desteği

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), deprem bölgesine 10 konteyner gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 22:36:00 -
KARDEMİR'den deprem bölgesine konteyner desteği

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), deprem bölgesine 10 konteyner gönderdi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, KARDEMİR'in deprem bölgesine ilk günden itibaren arama ve kurtarma ekibini göndererek çalışmalara başladığı bildirildi.

Fabrikanın, 1 vinç ve 6 tır ile yaşam alanı haline getirilen 10 yaşam konteynerini afet bölgesine gönderdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yaşam konteynerlerinin içinde çok sayıda insani yardım paketi (gıda, mutfak malzemesi, kıyafet, hijyen malzemesi, bebek maması ve bezi), ısınma paketi (elektrikli ısıtıcı, soba, kömür, odun) ve eşya paketi (koltuk, yatak, yorgan, battaniye, yastık) yer aldı. Afet bölgesine doğru yola çıkan 6 tır, 1 vinç ve 2 arazi tipi araçların hazırlanması için yaklaşık 70 kişilik bir ekip çalışmalarda bulundu. Afet bölgesine giden araçlar KARDEMİR ana kapısından uğurlanarak gönderildi."

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