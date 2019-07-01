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KARDEMİR, stratejik yönetimini güçlendiriyor

Uluslararası rekabetin her daim arttığı, büyümenin ve karlılığın daha da zorlaştığı, dünya ticaretinin yeniden tanımlandığı bir dönemde sektörünün öncü ve köklü kuruluşlarından olan KARDEMİR stratejik yönetimini güçlendiriyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:18
KARDEMİR, stratejik yönetimini güçlendiriyor

Uluslararası rekabetin her daim arttığı, büyümenin ve karlılığın daha da zorlaştığı, dünya ticaretinin yeniden tanımlandığı bir dönemde sektörünün öncü ve köklü kuruluşlarından olan KARDEMİR stratejik yönetimini güçlendiriyor.


KARDEMİR, yatırımcılarına, çalışanlarına ve Türk ekonomisine daha güçlü bir değer sağlamak için katılımcı ve şeffaf bir çalışma anlayışıyla stratejik plan için kapsamlı bir yol haritası oluşturdu. Bu bağlamda 29-30 Haziran 2019’da her seviyeden, deneyimden ve departmandan davet ettiği geniş bir ekiple 2020-2025 dönemini masaya yatırdı. Yapılan çalıştaylarda fikirler konuştu, projeler yarıştı, ortak akıl ile yenilikçi yaklaşımlarda bulunuldu.


KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan çalıştay sonrası yaptığı açıklamada gerçekleştirilen çalıştayda, Kardemir’in yeni dönemine ışık tutacak yapı taşlarının belirlendiğini söyledi.


Soykan, “Buna göre yenilenen iş kültürü, yalın organizasyon anlayışı, şeffaf kurumsal yönetişim modeli, dijital dönüşüm, çevre duyarlı üretim ve kapasite iyileştirme, tedarik ve hizmet zincirinde erişebilirlik, katma değerli ürünlere odaklanma, müşteri odaklılığı ve ihracatta sıçrama yapmanın çalıştayda ulaşılan en önemli sonuçlar oldu. Arkadaşlarımız şirketimizin geleceğini şekillendirirken ortak akıl ile bu sonuçlara ulaştılar. Bundan sonra hep birlikte belirlenen bu sonuçlara ulaşmak için çalışacağız. Katkı sunan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:18
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