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Aktüel KARDEMİR, Milli Savunma Bakanlığına bağlı tersane ve fabrikaların tedarikçisi oldu
Aktüel

KARDEMİR, Milli Savunma Bakanlığına bağlı tersane ve fabrikaların tedarikçisi oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-19 18:55:21 -
KARDEMİR, Milli Savunma Bakanlığına bağlı tersane ve fabrikaların tedarikçisi oldu

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı tersane ve fabrikalara ürün tedariki konusunda onay ve hak kazandığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, KARDEMİR'in ithalatla mücadele ve yerli üretim kapsamında atılımlarına devam ettiği belirtildi.

Firmanın, Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olan savunma sanayisine ürün tedariki konusunda çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KARDEMİR, bu çalışmalarının sonucu olarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı Tersaneler Genel Müdürlüğünün ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün onaylı tedarikçisi olmaya hak kazanmıştır. Şirketimizin yanı sıra bağlı ortaklıklarımızdan KARDÖKMAK'ın da kazandığı bu hak sonucunda, askeri tersaneler ve fabrikalar için üretim yapılacak ve devam etmekte olan savunma sanayisine yeni ürün geliştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan ise uzun süredir devam ettirdikleri savunma sanayisine ürün tedarikçisi olma çabalarının meyvelerini aldıklarını belirtti.

Yolbulan, "Ülkemizin savunma alanında önde gelen kurumları için ürün üretmek, ülkemizin ithalata karşı olan mücadelesine katkı sağladığı gibi milli servetimizin de yurt dışına çıkmasını engellemektedir. KARDEMİR açısından da bu kadar önemli bir alana katma değeri yüksek ürün tedarikinde bulunmak bir hayli önemli ve geleceği açık bir faaliyettir." değerlendirmesinde bulundu.

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