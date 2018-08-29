Kardemir Karabükspor'da yeni dönem!

Kardemir Karabükspor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurul sonucu tek liste ile gidilen seçimler iş adamı Sedat Namal kulüp başkanı olarak seçildi. V

"SEDAT NAMAL'DA GERİ VİTES YOK"

Namal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin çok halis bir niyetle bu işin kurtulması noktasındaki yüreğini ortaya koyduğunu gördükten sonra adaylık noktasında şartlarını söylediğini kaydederek, "Namusum ve şerefim üzerine şu zarf valilikten geldi açmadım, burada açacağım. Saatlerce CHP, AK Parti, TSO, belediye başkanım, il başkanımız, sendika başkanımızla toplantı yaptık. Ama orada lig maçlarında olmayan bir maç varmış. Onlardan öğrendim ben. Kardemir yöneticileriyle orada habersiz top oynamış. O, ona pas atmış. O, ona pas atmış akşam 20.00'ye kadar. Ben sadece hiç adam satmadım. Anlaşamasam bile o kişinin arkasından giderim. Ben görevden kaçmam, Karabükspor'a oynanacak oyunu da bozarım dedim. Futbol federasyonu başkanı ağabeyim ve arkadaşım. Emniyet camiası ile olan diyaloglarımı, Ankara ile diyaloglarımı herkes bilir. Başkanlarımızın, milletvekillerin yüzü burada. Sedat Namal'da geri vites yok. Buradan yine söylüyorum." diye konuştu.

"KARDEMİR'E BUNUN BEDELİ 50 MİLYON OLACAK"

Kardemir'in, hiçbir toptan kaçmayacağını ifade eden Namal şunları söyledi:

"Ben 4 sene asbaşkanlık yaptım. Bizim borcumuz 20 milyonu geçmiyordu. Mehmet Aytekin yanlış anlamasın gariban adam, kendi halinde bir şeyler yapmaya çalışmış. Kardeşim bu adamı eleştirmeyin. Para olmayınca ne yapacak. Bana da taahhüt verdiler. Para olmayınca ne yapacağım ben. Şimdi diyorlar ki lisansı çıkartalım. Lisansı çıkartalım ama geride gelen bir sürü hesap kitap var. Şu anda KARDEMİR'in cumaya kadar 10 milyon bize vermezse bunun bedeli KARDEMİR'e 50 milyon olacak. KARDEMİR'de bir akrabam çalışmıyor. Hiçbir sorunum da yok. Bana hesap sormaya kalkan burada sorsun."

"LİSANSLARI ÇIKARTMAK BENİM BOYNUMUN BORCU"

Namal, geçmiş yöneticileri suçlamadığını fakat kimin ne konuştuysa gün yüzüne çıkacağını belirterek, "Rüşvet yediysen haram yediysen çıkar. Geçmişi sildirmem size. Hiç kimse kusura bakmasın. Listeyi ben bile yapmadım. Öylesine bir liste yazıldı. Samimiyetle bir liste yapıldı. Ben sonuna kadar sizin yanınızdayım. Benim lisansları çıkartmak boynumun borcu. 6 milyonu halledemeyeceğiniz işi daha sonra 50 milyona halledemeyiz. Onun için ilk önce bugün bütçeyi yaptık. Sihirli bir değneğimiz yok. 3 Eylül'ü bu projeyi görmek için bekledik. Asıl proje Sedat Namal'ın serçe parmağında, onların gücü yetmez, paraları da yetmez. Verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 80 delegenin oyunu alan Sedat Namal yönetimindeki yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

"Ulvi Üngören, Cihat Başat, Mehemt Yüksel, Şükrü Gökkaya, Süleyman Çil, Şekip Sertaç Karakaş, Özrgür Kıyılıoğlu, Dr. Kürşat Yılmaz, Emrah Köklü, Soner Manav, Serkan Şengün ve Ali Erorhan."

(SEDAT NAMAL)