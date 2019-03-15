Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer dönemi - Kırmızı-mavili ekip, teknik direktör Özer ile sözleşme imzaladı



KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, teknik direktör İlhan Özer ile sözleşme imzaladı.

Özer, kulübün Yenişehir'deki tesislerinde düzenlenen imza töreninde, kendisini sezon sonuna kadar kırmızı-mavili yapan sözleşmeye imza attı. Özer, burada yaptığı konuşmada, Karabükspor'a gönülden bağlı olduklarını, hiçbir görevden kaçmayacaklarını söyledi. Zor bir süreçten geçtiklerine dikkati çeken Özer, genç oyuncularla ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Törende, kulübün asbaşkanı Necati Kodoloğlu ve profesyonel futbol şube sorumlusu Atilla Burgaz da hazır bulundu.



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