Kardemir Karabükspor'da hedef galibiyet





KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, Spor Toto 1. Lig'de 28 Ocak Pazartesi günü sahalarında Hatayspor ile yapacakları maça ilişkin, "Her şeye rağmen çıkacağız elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz galibiyet. İyi, mücadeleci, tempolu futbol olacak. İzleyenler de iyi bir maç seyredecek." dedi.

Öcal, Hasan Doğan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, pazartesi günü ligin en formda ve öz güvenli takımıyla oynayacaklarını, oyuncularından çok umutlu olduğunu söyledi.

Rakip kim olursa olsun kendi oyunlarını oynamak istediklerini ifade eden Öcal, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Daha sonra Adana Demirspor maçını oynadık, kazanabileceğimiz bir maçtı. Olmadı ama ilerisi için çok umut verdi. Bu haftaki zor maç ama hiçbir karşılaşma kolay değil. Bu maçı kazanmak için çıkacağız, bu havamız, isteğimiz var zaten, çocuklarda da var." diye konuştu.

Adana Demirspor maçından sonra 10 günlük bir ara olduğunu ve iyi çalıştıklarını aktaran Öcal, şöyle devam etti:

"Adana Demirspor karşılaşmasından 5 gün sonra da Altınordu maçı oynayacağız. Maalesef her zaman söylüyorum, sanki Karabük'ü gözden çıkarmışlar gibi karşı takımların pozisyonuna göre bize maç veriyorlar. Kendim ve ekibim olarak saha içerisinde bu takımın hakkını korumak için mücadele ediyoruz. Sadece bizim mücadele etmemizle olmuyor. İlin dinamiklerinin bu işe el atması lazım, sahipsiz kalmaması lazım ama her şeye rağmen çıkacağız elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz galibiyet. İyi, mücadeleci, tempolu futbol olacak. İzleyenler de iyi bir maç seyredecek."

Taner Öcal, taraftarları destek vermeye beklediklerini vurgulayarak, taraftar desteğiyle oyuncularının neler yapabileceğini görmek istediğini belirtti.

Takıma herkesin sahip çıkması gerektiğine değinen Öcal, "Hayri Ülgen'in 'Bu çocukları ayakta alkışlıyorum.' demesi bizim için mutluluk verici, Bünyamin Gezer'in 'Bu takım düşse bile 2. Lig'de şampiyon olur.' demesi güzel şeyler. İnsanlar görmüyor mu bazı şeyleri? Bazı şeyleri artık görelim. Bu çocuklara sahip çıkalım." değerlendirmesinde bulundu.





- Hatayspor maçı hazırlıkları





Kırmızı-mavili ekip, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Öcal yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma, koordinasyon ile şut çalışması yapıldı.

Antrenmanın ardından 57 yaşına giren teknik direktör Öcal'ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı.