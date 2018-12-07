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Kardemir Karabükspor, İstanbulspor maçına hazır

07 Aralık 2018 Cuma 20:45
Kardemir Karabükspor, İstanbulspor maçına hazır


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Teknik ve taktik organizasyonların yapıldığı 1,5 saatlik idman, şut çalışmasıyla son buldu.

Kırmızı-mavili ekip, idmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde kampa girerek, yarın saat 13.30'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak ve hakem Mustafa Aydın'ın yöneteceği maçı beklemeye başladı.

Kulüp başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısı bitmeden puanlar almak istediklerini söyledi.

Oyuncularla her gün bir araya geldiklerini ve bu maça odaklandıklarını anlatan Yüksel, taraftarı karşılaşmaya davet etti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 20:45
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