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Kardemir Karabükspor, Eskişehirspor maçı hazırlarına başladı

Zor günlerden geçen Kardemir Karabükspor, yine kendi gibi zorlu bir süreç yaşayan Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

28 Ağustos 2018 Salı 22:33
Kardemir Karabükspor, Eskişehirspor maçı hazırlarına başladı

1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. 

Kırmızı-mavili ekip ligin 4'üncü haftasında Eskişehir Yeni Stadyum'unda Eskişehirspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde Çamlık Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.

Teknik Direktör Fikret Yılmaz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım gruplar halinde çalıştı. Altınordu müsabakasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, müsabakada görev almayan oyuncular ise dar alanda çift kale maç yaptı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 22:33
  1. Kardemir Karabükspor
  2. Eskişehirspor
  3. Fikret Yılmaz
  4. Karabükspor
  5. Eskişehir
  6. Altınordu
  7. Karabük

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