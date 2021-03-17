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Ekonomi KARDEMİR, engellilerin istihdamı projesi kapsamında kura çekimiyle personel aldı
Ekonomi

KARDEMİR, engellilerin istihdamı projesi kapsamında kura çekimiyle personel aldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), "Engelli Bireylerin İstihdamı" projesi kapsamında bugün kura ila personel alımı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 18:05:00 -
KARDEMİR, engellilerin istihdamı projesi kapsamında kura çekimiyle personel aldı

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, engelli bireylerin daha adil ve eşit şartlarda çalışması ve ürettikleri değerlerle sosyal hayatta yerlerini almalarının desteklendiği ifade edildi.

Salgının zor şartlarına rağmen personel sayısının artırmaya devam edildiğinin bildirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü ve şirketimizin ortak çalışmalarıyla sürdürülen istihdam çalışmalarında kura yöntemi ile yeni çalışanlarımız belirlendi. İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz yönetiminde ve Karabük 1. Noteri huzurunda gerçekleşen kurada, engelli bireylerin isimleri ve üniteleri belirlendi. Şirket yöneticilerimizin kura çekmesinin yanı sıra kurada isimleri çıkan yeni çalışanlarımız da çalışma arkadaşlarını belirlemek için kura çekimine katıldılar."

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