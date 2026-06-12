Kardemir Çelik, Ege’nin en büyük 10 sanayi şirketi arasındaki yerini 2025’te de korudu

100’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye’nin önde gelen ihracatçıları arasında yer alan Kardemir Çelik, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından açıklanan "Üretimden Satışlara Göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 21 milyar 221 milyon TL üretimden satış rakamıyla 9’uncu sırada yer aldı. Ege Bölgesi’nin üretim gücünü ortaya koyan araştırmada ilk 10’daki yerini koruyan şirket, demir çelik sektöründe ise bölgenin en büyük ikinci sanayi kuruluşu olmayı sürdürdü.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, “Demir çelik sektöründe küresel ölçekte yaşanan dalgalanmalara, artan maliyetlere ve yoğun rekabet koşullarına rağmen üretim ve ihracat odaklı büyümemizi sürdürmeye devam ediyoruz. 1.350’nin üzerinde çalışanımız ve 7 üretim tesisimizle ülkemiz için değer yaratırken, 100’den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla küresel pazarlardaki varlığımızı da güçlendiriyoruz. Yüksek üretim kapasitemiz, güçlü satış performansımız, ihracat yetkinliğimiz ve yüksek katma değerli ürünlere odaklanan büyüme stratejimiz sayesinde Ege Bölgesi’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasındaki yerimizi korurken, önümüzdeki dönemde bu konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakırel, “İzmir Aliağa Bozköy’de yatırımını sürdürdüğümüz büyük ebat profil hadde tesisimizi devreye alarak ürün çeşitliliğimizi artırmayı, özellikle yüksek standart ve sertifikasyon gerektiren uluslararası pazarlardaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımın üretim kapasitemize, ihracat performansımıza ve katma değerli ürünlerimizin toplam satışlarımız içindeki payına önemli katkı sağlamasını bekliyoruz. Bununla birlikte yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sürdürerek enerji verimliliğimizi artıracak, ihracat pazarlarımızı genişletecek ve küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü daha da güçlendireceğiz. Ülkemize sağladığımız ekonomik değer ve istihdam katkısını artırarak Türkiye’nin önde gelen demir çelik üreticileri arasındaki konumumuzu daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz” diye konuştu.